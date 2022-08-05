Что с вами сделают, если вы оторвете пистолет на заправке

Если водитель начнет движение на АЗС, забыв убрать пистолет из бака, и пистолет будет вырван, это может быть квалифицировано как ДТП и даже привести к лишению прав. Об этом пишет Autonews со ссылкой на Telegram-канал руководителя проекта "Пробок нет" Александра Шумского.

Фото: Рамблер Рамблер

Если забывчивый водитель, оторвав пистолет, уехал с заправки, а работники станции вызвали сотрудников ГИБДД, то прибывшие на место полицейские могут вменить автомобилисту оставление места инцидента, поясняет эксперт. За такое нарушение водителям грозит лишение прав сроком один-полтора года или до 15 суток административного ареста.

Чтобы такого не произошло, Шумский советует брать с сотрудников автозаправочной станции расписку в том, что ущерб компенсирован. Он отмечает, что такой страховой случай может быть покрыт за счет ОСАГО, но только если ДТП оформили надлежащим образом.

Обычно, когда водители случайно выдирают пистолет на АЗС, они идут к кассиру или к управляющему заправки и платят им компенсацию — от 7000 до 20 000 рублей.