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1 час назад

Что с вами сделают, если вы оторвете пистолет на заправке

Мария Иванова

Если водитель начнет движение на АЗС, забыв убрать пистолет из бака, и пистолет будет вырван, это может быть квалифицировано как ДТП и даже привести к лишению прав. Об этом пишет Autonews со ссылкой на Telegram-канал руководителя проекта "Пробок нет" Александра Шумского.

Что с вами сделают, если вы оторвете пистолет на заправке
Фото: РамблерРамблер

Если забывчивый водитель, оторвав пистолет, уехал с заправки, а работники станции вызвали сотрудников ГИБДД, то прибывшие на место полицейские могут вменить автомобилисту оставление места инцидента, поясняет эксперт. За такое нарушение водителям грозит лишение прав сроком один-полтора года или до 15 суток административного ареста.

Чтобы такого не произошло, Шумский советует брать с сотрудников автозаправочной станции расписку в том, что ущерб компенсирован. Он отмечает, что такой страховой случай может быть покрыт за счет ОСАГО, но только если ДТП оформили надлежащим образом.

Обычно, когда водители случайно выдирают пистолет на АЗС, они идут к кассиру или к управляющему заправки и платят им компенсацию — от 7000 до 20 000 рублей.

В материале отмечается, что лишиться прав можно также из-за столкновения автомобиля с дорожным знаком или отбойником. Полиция легко может отследить произошедшее по камерам и вменить водителю оставление места ДТП. Поэтому, даже если такой инцидент произошел без участия других автомобилей, на место все равно нужно вызвать сотрудников ГИБДД.

Автоэксперт,Александр Шумский,ГИБДД,
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