Почему на автомобилях больше не используются брызговики

Комплектации транспортных средств постоянно меняются. Еще несколько десятилетий назад все автомобили оборудовались с завода полезными приспособлениями - брызговиками. Такие элементы представляют собой резиновые изделия, свисающие возле каждого колеса. Несмотря на то, что брызговики защищали нижнюю часть кузова автомобиля, они уже являются пережитком прошлого.

Фото: Car.ru Car.ru

Брызговики устанавливались на автомобили задолго до того, как промышленность получила новый виток развития. Так, первые автомобили, которые получали такие аксессуары, выпускались еще до времен Великой Отечественной войны. Данное обстоятельство можно легко объяснить - дороги в Советском Союзе по большей части были грунтовыми. Асфальтовое покрытие считалось большой редкостью, а эксплуатировать технику приходилось в не самых простых условиях.

В результате во время движения транспортных средств камни и мусор отлетали из-под колес и наносили серьезный урон кузову. Брызговики выступили в роли защиты и продемонстрировали свою эффективность на деле. Изначально они устанавливались только на грузовые автомобили, затем их стали использовать для легковой техники, которая тоже нуждалась в защите.

После распада Советского Союза в России стали продавать больше импортного товара, это коснулось и автомобилей. Иностранные транспортные средства, как правило, не оборудовались брызговиками, а новые владельцы не всегда спешили их устанавливать. В результате на дороге можно было встретить машины с аксессуарами и без них. После этого большая часть автопроизводителей перестала штатно оснащать машины брызговиками - их предлагали за дополнительную плату.