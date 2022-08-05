Названы самые ненадежные японские автомобили

В Сети появился список "откровенно ненадежных" японских автомобилей. Его опубликовало издание HotCars, ссылаясь на сайт Consumer Reports. Несмотря на превосходное качество, которым отличается большинство машин из Страны восходящего солнца, некоторые авто производства Японии можно назвать паршивыми овцами, говорится в материале.

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Infiniti Q50 2014 года

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Несмотря на прекрасные качества, которыми отличается Q50, машины 2014 года имеют серьезные недостатки. Этот год оказался для данной модели самым проблемным. В 2014-м автомобили Q50 семь раз отзывались в рынка. Это было связано с недостатками фронтальных подушек безопасности, электроусилителя руля, картера коробки передач и другими несовершенствами.

Nissan Titan 2004-2006 годов

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Период с 2004 по 2006 год стал для модели Nissan Titan самым неудачным. За это время было сделано 20 отзывов машин с рынка, а компания получила более 2000 претензий по данной модели. Недостатки были выявлены в блоке управления двигателем, тормозной системе прицепа, системе кондиционирования. Кроме того, у машины были дефективные ремни безопасности.

Mazda RX-8

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Ахиллесова пята автомобиля Mazda RX-8 — его роторный силовой агрегат 13B Renesis с 9000 оборотами в минуту. Двигатель откровенно ненадежен. Среди его недостатков — неисправность катушки зажигания, исполнительного цилиндра и стартера, а также протекающий уплотнитель поршня. Еще один минус — перерасход масла.

Honda Odyssey 2002-2004 годов

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Этот минивэн с 2002 по 2004 год отзывался с рынка 38 раз. Его проблемные места — подушки безопасности, замок зажигания, коробка передач, система рециркуляции выхлопных газов и тормоз.

Subaru Ascent

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