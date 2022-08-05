"Бахус", "Должник" и "Пешеход": какие облавы любят устраивать гаишники

ГИБДД постоянно проводит на дорогах различные спецоперации и рейды с целью массовой поимки нарушителей. Autonews рассказывает, какие названия носят наиболее распространенные мероприятия такого рода и за какие нарушения во время этих спецопераций задерживают водителей.

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"Бахус", "Ночь" и "Тоннель"

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Самые популярные у сотрудников ГИБДД спецоперации направлены на поиск пьяных автомобилистов. Их названия в разных регионах различаются. Самые распространенные наименования — "Ночь", "Тоннель" и "Бахус". В некоторых городах подобные мероприятия проводятся каждые cубботу и воскресенье. Экипажи ДПС дежурят на определенном участке дороги и останавливают все проезжающие мимо машины. Если от какого-то водителя пахнет спиртным, ему предлагают пройти освидетельствование.

"Спецсигнал"

Во время операции "Спецсигнал" автомобили гаишников сопровождают транспорт экстренных служб. Если водители не пропускают спецтранспорт — они тут же будут остановлены и наказаны. Иногда сотрудники ГИБДД могут ехать в обычной машине без цветографических схем, чтобы никто не догадался об их присутствии на дороге.

"Безопасный обгон"

Во время рейда с таким названием гаишники ловят тех, кто незаконно выезжает на встречную полосу. Как сообщил недавно начальник ГИБДД Михаил Черников, выезд на встречку входит в число маневров, серьезно влияющих на уровень смертности на дорогах.

Название "Безопасный обгон" применяется в некоторых регионах. Могут использоваться и другие наименования.

"Тонировка"

В ходе своих рейдов гаишники любят ловить и тех, кто нарушает правила тонировки. Согласно ГОСТУ, светопропускаемость окон в машине должна составлять не менее 70%. В противном случае водителя могут оштрафовать на 500 рублей. Спецоперация, направленная против таких нарушений, носит название "Тонировка".

"Технеисправность"

Другие рейды имеют своей целью поимку водителей, которые ездят на неисправных автомобилях. Если окажется, что сломана тормозная система или рулевое управление, автомобилисту, помимо штрафа в 500 рублей, грозит изъятие транспортного средства. Машину могут отвезти на штрафстоянку, после чего владелец должен сам забрать авто на эвакуаторе и доставить его в автосервис для устранения неполадок.

"Должник"

Во время спецоперации "Должник" сотрудники ГИБДД разыскивают водителей, которые вовремя не оплатили штрафы. Для этого используются камеры, а также специальное устройство "Дорожный пристав", которое сканирует госномера и проверяет их в базах.

"Шок"

Во время рейдов "Шок" гаишники останавливают нарушителей правил дорожного движения и показывают им видео с произошедшими в реальности авариями. Все ролики имеют маркировку 18+. В ГИБДД говорят, что такие мероприятия — эффективное средство профилактики.

"Пешеход"