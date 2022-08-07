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1 час назад

Авторынок Индии в июле: новый рекорд у Toyota

"Автостат Инфо"иещё 1

На авторынке Индии в июле 2022 года компании Toyota и Maruti Suzuki показали заметный рост продаж, в то время как Kia и MG Motors продемонстрировали отрицательную динамику.

Авторынок Индии в июле: новый рекорд у Toyota
Фото: "Автостат Инфо""Автостат Инфо"

Продажи автомобилей в Индии в июле 2022 года показали позитивный тренд, а это говорит о том, что компании стали эффективнее справляться с производственными проблемами, вызванными кризисом полупроводников. Однако это улучшение весьма хрупкое, и на него, по мнению экспертов, могут повлиять, например, рост процентных ставок или увеличение цен на сырье.

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Несмотря на долговременные сложности, вызванные кризисом полупроводников, уже сейчас отдельные автопроизводители в Индии смогли улучшить свои производственные показатели. Так, например, Tata и Toyota зафиксировали самые высокие месячные продажи за всю историю, также высокие темпы роста отмечаются и у Kia, Skoda и Mahindra.

Крупнейший автопроизводитель Индии, компания Maruti Suzuki, также увеличил продажи в основном благодаря спросу на электромобили (за прошлый месяц компания продала более 4000 таких машин).

Всего за июль 2022 года, согласно данным FEDA, в Индии было продано 324 650 новых машин, что на 16,6% больше, чем годом ранее — 278 437 ед.

Из этого объема на продажи Maruti Suzuki пришлось 129 802 ед., за счет чего компания подтвердила свое лидерство на местном рынке. В сегменте компактных авто Maruti Suzuki обеспечивает больше половины продаж, а лидируют там Suzuki Swift Dzire, Suzuki WagonR, Suzuki Baleno и Suzuki Swift.

Среди лидеров индийского авторынка отметим также Hyundai, который показал прирост на 5% и продал 50 500 машин, обогнав при этом Tata Motors, которая в тот же период реализовала 47 506 машин, улучшив прошлогодние продажи на 57%. Mahindra and Mahindra в отчетный месяц показала на внутреннем рынке годовой прирост на 38% и продала 24 238 автомобилей. В то же время на 50% возросли продажи у Toyota — до 19 693 ед. авто.

Добавим, что ранее «Автостат Инфо» со ссылкой на данные АЕБ сообщал, что за первое полугодие 2022 года в России было продано 368 850 легковых автомобилей. Это на 60,5% меньше, чем было реализовано годом ранее — 933 896 ед. авто. В июле текущего года продажи новых машин сократились на 75% в годовом сравнении с 129 231 до 32 412 авто.

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