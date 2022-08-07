Почему нельзя ездить на зимних шинах летом

Некоторые автомобилисты часто затягивают со сменой покрышек перед наступлением нового сезона и продолжают эксплуатировать зимнюю резину даже после наступления лета. Такие действия негативно сказываются на состоянии дорог и самого транспортного средства.

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Использовать зимние покрышки в летнее время можно только в том случае, если на них нет шипов. Единственное оправдание для автомобилистов, которые не переобувают транспорт - редкая эксплуатация машины. К примеру, если автомобиль требуется для непродолжительных поездок раз в месяц на дачу, смена колес действительно является лишней процедурой.

Еще одна возможная причина - непростое финансовое положение, когда на нормальные летние покрышки просто не хватает денежных средств. Во всех других обстоятельствах подобное решение можно расценивать как неразумное по нескольким причинам.

При большом пробеге за сезон, зимние покрышки в летнее время будут изнашиваться интенсивнее. Протектор таких шин оказывается более мягким, так как он не должен дубеть на морозе. Когда на улице стоит жара, такие покрышки начинают изнашиваться стремительно.

Совсем плохо становится шипованным моделям - они быстро теряют металлические вставки. К концу лета колеса можно будет считать летними из-за отсутствия элементов сцепления. Еще один нюанс - тормозной путь на такой резине увеличивается почти в 1,5 раза. Это повышает риск возникновения ДТП. Тормозить в плотном потоке придется заранее, что не всегда возможно.

Еще один недостаток такой эксплуатации - шум в салоне от качения зимних шин. Придется чаще посещать автозаправочную станцию - расход топлива может вырасти на 10%. Если нет другого выхода и приходится эксплуатировать транспорт на зимних покрышках, лучше увеличить давление в колесах на 0.3 бар. При возможности остатки шипов следует вытащить самостоятельно, чтобы не разрушать асфальтовое покрытие.