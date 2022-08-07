Как снять прикипевший тормозной диск

Тормозные диски автомобилей, при оптимальной эксплуатации, могут служить до 150 000 км пробега. В некоторых случаях показатель значительно превышает средний. Такие детали в транспортном средстве меняются очень редко. Если учитывать, что они используются под воздействием высокой температуры, можно представить их состояние к концу срока службы.

Фото: Car.ru Car.ru

В некоторых случаях тормозные диски могут прикипать намертво к ступице. Без определенного опыта снять их самостоятельно получается не всегда. Автомобилисты, которые решают проводить работ самостоятельно, допускают распространенную ошибку - начинают бить с обратной стороны при помощи молотка. Подобные действия редко приводят к желаемому результату. В большинстве случаев это оборачивается неприятностями.

Первое правило - определить, где именно схватились ступица и диск. В дальнейшем воздействовать придется именно на этот участок локально. Чтобы снять диск, потребуется демонтировать все лишнее, что может мешаться в работе. После этого в отверстия для колесных болтов заливается состав WD-40. Остается подождать несколько минут перед тем, как приступать к выполнению основной работы. Нужно воздействовать на место, где прикипел диск и ступица.

При помощи молотка удается простучать элемент - хватает 2-3 ударов, если ситуация не самая сложная. Диск после таких манипуляций быстро отскакивает от ступицы. Не рекомендуется сильно бить по поверхности, так как можно повредить сторонние детали. Если диск прикипел слишком сильно, придется простукивать его по всей поверхности до результата. Практика показывает, что ржавчина начинает отскакивать даже при незначительных ударах по поверхности. Если приложить больше усилий, можно нанести повреждения комплектующим тормозной системы. Не всегда такие советы позволяют снять тормозной диск - если ситуация запущена.