Почему кей-кары популярны в Японии и не популярны в России

Кей-кары пользуются огромной популярностью в Японии, но в России они не столь актуальны. Узнаем, какие машины относят к категории Kei car и чем они отличаются от обычных авто.

Фото: Car.ru Car.ru

Кей-кары – это легкие экономичные автомобили, которые расходуют мало топлива и отличаются невысокой ценой. На такой машине удобно разъезжать в пределах города, её не несложно припарковать в стесненных условиях.

Kei car изготавливают согласно определенным стандартам:

Длина – не более 3.4 метра.Ширина – до 1.48 метра.Высота – не больше 2-х метров.Объем мотора – до 660 куб. см.Мощность двигателя – не более 64 лошадиных сил.

Если по факту автомобиль кажется маленьким, то эргономика салона очень продумана. Пассажиры с удобством разместятся в таком авто.

В России кей-кары не снискали особенной популярности по ряду причин:

Не всем водителям удобно пересаживаться с левого на правый руль.Не очень удобен для российских дорог и низкий клиренс, которым характеризуются кей-кары.Маленькие компактные автомобили в целом не пользуются популярностью у российских автомобилистов, которые считают их несолидными.В России кей-кары стоят достаточно дорого для компактного авто.

Тем не менее, кей-кары имеют явное преимущество: они очень надежны и практически не ломаются в процессе эксплуатации.

В Европе маленькие японские машины тоже не прижились. Но в самой Японии эти авто очень актуальны, к тому же здесь на них предусмотрены налоговые и страховые льготы.

Разработкой кей-каров в Японии начали заниматься еще с 1949 года. В те времена стандарты были еще более жесткими: длина 2.8 метра при ширине 1 метр. Сейчас в Японии под кей-кары выпускают различные типы: компактные внедорожники, микровэны, пикапы, фургоны.