Почему замену моторного масла надо проводить не реже одного раза в год

При старении моторного масла активнее изнашиваются детали мотора, увеличиваются выбросы токсичных веществ в атмосферу, возрастает расход топлива. Не все автолюбители знают, почему основной смазывающий состав следует менять не реже одного раза в год.

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Автовладельцы ответственно подходят к обновлению моторного масла. Минеральное необходимо менять через каждые 5 тысяч км пробега машины, синтетику – через 15 тысяч км, полусинтетический состав – через каждые 10 тысяч км. Между тем, существуют моменты, которые следует учитывать. Периодичность замены моторного масла отражена в сервисной книжке, в которой указано, что сроки проведения необходимых мероприятий находятся в прямой зависимости от режима эксплуатации автомобиля. Речь идёт о буксировке прицепа, ежедневном использовании транспортного средства в пределах города или на шоссе. При наличии тяжёлых климатических условий необходима дополнительная профилактика ДВС.

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Производители моторных масел не указывают информацию о том, через сколько километров необходимо менять смазывающий состав. Речь идёт о понимании компаниями того, что срок замены масла зависит от нескольких факторов.

Пробег автомобиля является главным показателем, побуждающим водителя сменить старое масло на новое.

Необходимо принимать во внимание зависимость от числа моточасов. Теоретически, это правильно, но практика показывает, что подсчитать количество километров крайне затруднительно, так как моточас не равен одному часу времени. Речь идёт о зависимости от частоты вращения коленвала. Чем быстрее он вращается, тем быстрее проходит моточас. При использовании машины на городских улицах данный показатель возрастает, за городом – уменьшается.

Эксперты рекомендуют осуществлять замену моторного масла один раз в год, причём независимо от пробега и характера нагрузок на транспортное средство.

Если подобный подход кажется расточительным, то имеются два надёжных способа, позволяющих проверить пригодность масла. В первом случае нужно проверить его цвет. Когда состав тёмный, то, как правило, через него не видно щупа. Тогда его следует заменить. Другой способ более сложный. Надо прогреть силовой агрегат, после чего извлечь щуп и капнуть каплю моторного масла на лист бумаги, после чего надо подождать 12-15 минут. Это необходимо для того, чтобы капля как следует впиталась, сформировав пятно. Наличие грязного кружка равномерного цвета указывает на необходимость замены масляного состава. В том случае, когда капля растеклась, его ещё можно использовать.