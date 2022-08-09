Что такое газированный бензин и можно ли на нем ездить

Газолин входит в состав нефти, имеет свойство переходить в газообразное состояние. Случается так, что на заправочных станциях бензин смешивают с газолином, чтобы обманывать клиентов. Полученный таким образом «газированный» бензин быстро улетучивается, но при этом накручивает счетчик. В итоге обнаруживается, что реального топлива было залито на 10% меньше.

Фото: Car.ru Car.ru

Нефтяной эфир, коим является газолин, известен уже на протяжении более чем ста лет, ранее это вещество использовали для освещения. Смесь газолина и воздуха светится ярким белым пламенем. Теперь газолин нашел иное применение.

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Стоит газолин в 3 раза дешевле бензина. Купить его можно на том же заводе, где закупается бензин. Этим веществом недобросовестные продавцы иногда и разбавляют бензин. Зачастую водитель не обнаруживает подвоха, но даже если у него возникнет подозрение, то доказать что-либо в данной ситуации будет очень сложно. Все, что остается водителю после обнаружения мошенничества, это выбрать для заправки другую станцию.

Примесь бензина и газолина можно обнаружить по некоторым признакам. У такого топлива более резкий запах и несколько молочный оттенок. Но изменение цвета происходит не всегда.

Чтобы не попасться в ловушку, следует заправляться только на проверенных АЗС с хорошей репутацией. Именно на малоизвестных заправочных станциях бензин могут разбавлять газолином.

Автомобилисту периодически следует делать проверку, для этого потребуется после заправки обнулить счетчик и отследить, сколько километров машине удалось проехать на залитом горючем. Есть и другой тест: чистый бензин, пролитый на асфальт, высохнет в течение 3-15 минут, а газолин сохранится на асфальте гораздо дольше: до трех недель. Можно проводить тестирование с помощью канистры: купить 10 литров бензина и залить не в бак авто, а в 1-литровую канистру. Если топливо оказалось меньше положенного уровня, значит на АЗС либо не доливают бензин, либо его разбавляют газолином.