Если вы хотите знать, как оформить гараж в собственность в 2022 году, вам нужно иметь в виду, что с 1 сентября 2021 года по 1 сентября 2026 года в России действует гаражная амнистия. Рассказываем, что это такое, и как этой амнистией воспользоваться.
Закон о гаражной амнистии позволяет в упрощенном порядке оформить право собственности на гараж, а также на землю под ним. При этом земельный участок предоставляется бесплатно, поясняет «РБК Недвижимость».
Многие гаражно-строительные кооперативы были образованы во времена СССР или до 2005 года, когда нынешние градостроительные правила еще не действовали. Потому правовой статус таких объектов в современной России оставался непонятным. К самовольным постройкам такие гаражи отнести нельзя, однако документы на них часто бывают утрачены, и хозяева этих объектов не могут оформить гараж в собственность, передать его по наследству или продать. В связи с этим и был придуман закон о гаражной амнистии, позволяющий без лишних проблем оформить право собственности на гараж.
Оформить объект в собственность в соответствии с законом о гаражной амнистии можно, если соблюдаются одновременно три следующих условия:
Регистрации прав на гаражи по амнистии не помешают следующие ситуации:
Рассказываем, по какой схеме нужно действовать, чтобы оформить право собственности на гараж, а также на землю под ним.
Определите, какие у вас имеются документы, относящиеся к гаражу. Это может быть:
Все эти бумаги могут быть основанием, позволяющим оформить гараж в собственность. За получением документа, содержащего описание вашего объекта недвижимости, можно обратить в БТИ. Возможно, бюро располагает такими материалами. Все это в дальнейшем позволит не расходовать деньги на кадастровые работы.
Определите, каков статус земельного участка под гаражом — стоит ли он на кадастровом учете. Для этого можно обратиться в местный филиал Кадастровой палаты, Росреестр, МФЦ, орган местного самоуправления или к кадастровому инженеру.
Если земля не стоит на учете, нужно будет образовать участок. Для этого узнайте в местной администрации, утверждался ли проект межевания территории там, где находится ваш гараж. В случае отрицательного ответа — подготовьте схему границ участка. За этим лучше обратиться к кадастровому инженеру. Схема может быть сделана в бумажном или электронном виде.
Затем обратитесь в муниципалитет, к региональным властям или в Росиущество (в зависимости от того, в чьей собственности находится земля). В Росимущество нужно обращаться, если участок является федеральной собственностью.
В эти инстанции необходимо подать заявление о предоставлении земельного участка. Чиновники должны ответить на вашу заявку в течение 30 дней.
В случае положительного решения вам нужно будет обратиться к кадастровому инженеру, чтобы он подготовил технический план гаража и межевой план участка. С этими документами идите в Росреестр для постановки земли на кадастровый учет. Это также можно сделать через МФЦ. По окончании данной процедуры вам выдадут выписку из ЕГРН.
После этого, чтобы окончательно оформить право собственности на гараж, нужно направить в администрацию следующие документы:
Получив эти документы, власти принимают решение о предоставлении земельного участка в собственность бесплатно; передают в Росреестр заявление о регистрации права собственности на землю, на гараж и о кадастровом учете гаража; а также выдают владельцу выписки из ЕГРН о правах собственности на гараж и на участок под ним.