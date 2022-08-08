Если вы хотите знать, как оформить гараж в собственность в 2022 году, вам нужно иметь в виду, что с 1 сентября 2021 года по 1 сентября 2026 года в России действует гаражная амнистия. Рассказываем, что это такое, и как этой амнистией воспользоваться.

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Что такое гаражная амнистия

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Закон о гаражной амнистии позволяет в упрощенном порядке оформить право собственности на гараж, а также на землю под ним. При этом земельный участок предоставляется бесплатно, поясняет «РБК Недвижимость».

Многие гаражно-строительные кооперативы были образованы во времена СССР или до 2005 года, когда нынешние градостроительные правила еще не действовали. Потому правовой статус таких объектов в современной России оставался непонятным. К самовольным постройкам такие гаражи отнести нельзя, однако документы на них часто бывают утрачены, и хозяева этих объектов не могут оформить гараж в собственность, передать его по наследству или продать. В связи с этим и был придуман закон о гаражной амнистии, позволяющий без лишних проблем оформить право собственности на гараж.

Какие гаражи подпадают под амнистию

Оформить объект в собственность в соответствии с законом о гаражной амнистии можно, если соблюдаются одновременно три следующих условия:

Ваш гараж — капитальная постройка (то есть он имеет прочную связь с землей). Металлические «ракушки», которые можно разобрать и перевезти на другое место, к этой категории не относятся. «Тинькофф Журнал» уточняет, что под амнистию также не подпадают гаражи, пристроенные к домам, магазинам или другим объектам. Ваш гараж был построен до 29 декабря 2022 года — даты вступления в силу действующего Градостроительного кодекса РФ. Гараж не признан самовольной постройкой по суду или решением органов местного самоуправления.

Регистрации прав на гаражи по амнистии не помешают следующие ситуации:

Вы состояли в гаражном кооперативе, но теперь его больше нет.

Земля под гаражом не оформлена в собственность.

Объектом недвижимости владел ваш близкий родственник, но после его смерти вы не оформили наследство.

Земельный участок был предоставлен кооперативу в бессрочное пользование или в аренду.

Человек, у которого вы купили гараж, скончался, либо вы ничего не знаете о нем.

У гаража есть общие стены с другими гаражами, и он стоит с ними с один ряд

РИА Новости

Как оформить право собственности по амнистии

Рассказываем, по какой схеме нужно действовать, чтобы оформить право собственности на гараж, а также на землю под ним.

Подготовьте пакет документов

Определите, какие у вас имеются документы, относящиеся к гаражу. Это может быть:

справка, подтверждающая выплату пая в гаражном кооперативе;

решение общего собрания гаражного кооператива;

старый технический паспорт на гараж;

документы, подтверждающие переход по наследству;

решение органа власти о представлении земельного участка под гараж.

Все эти бумаги могут быть основанием, позволяющим оформить гараж в собственность. За получением документа, содержащего описание вашего объекта недвижимости, можно обратить в БТИ. Возможно, бюро располагает такими материалами. Все это в дальнейшем позволит не расходовать деньги на кадастровые работы.

Определите статус земли

Определите, каков статус земельного участка под гаражом — стоит ли он на кадастровом учете. Для этого можно обратиться в местный филиал Кадастровой палаты, Росреестр, МФЦ, орган местного самоуправления или к кадастровому инженеру.

Образуйте земельный участок, если это нужно

Если земля не стоит на учете, нужно будет образовать участок. Для этого узнайте в местной администрации, утверждался ли проект межевания территории там, где находится ваш гараж. В случае отрицательного ответа — подготовьте схему границ участка. За этим лучше обратиться к кадастровому инженеру. Схема может быть сделана в бумажном или электронном виде.

Затем обратитесь в муниципалитет, к региональным властям или в Росиущество (в зависимости от того, в чьей собственности находится земля). В Росимущество нужно обращаться, если участок является федеральной собственностью.

В эти инстанции необходимо подать заявление о предоставлении земельного участка. Чиновники должны ответить на вашу заявку в течение 30 дней.

В случае положительного решения вам нужно будет обратиться к кадастровому инженеру, чтобы он подготовил технический план гаража и межевой план участка. С этими документами идите в Росреестр для постановки земли на кадастровый учет. Это также можно сделать через МФЦ. По окончании данной процедуры вам выдадут выписку из ЕГРН.

Подайте документы в администрацию

После этого, чтобы окончательно оформить право собственности на гараж, нужно направить в администрацию следующие документы:

технический план гаража;

выписку из ЕГРН на участок;

решение о предварительном согласовании предоставления земли.