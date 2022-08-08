Может ли инспектор ДПС забрать карту памяти видеорегистратора?

Сотрудники ГИБДД имеют право потребовать у автомобилиста карту памяти с регистратора. Есть определенный порядок действий и условия, которые должны соблюдаться.

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Видеорегистратор в современных условиях есть почти в каждом автомобиле. Это полезное оборудование, которое выручает в ряде случаев водителей. С его помощью получается отстоять собственные права в любой ситуации, которая происходит на проезжей части. Стоимость регистратора не самая высокая, поэтому позволить себе такое приобретение могут многие.

Не все ситуации на проезжей части бывают однозначными, особенно если это касается общения с сотрудниками ГИБДД. Многие автомобилисты сталкивались с тем, когда стражи порядка требовали предоставить карту памяти регистратора или само устройство. Не все знают, законно ли данное требование, и что отвечать инспектору ДПС.

Действующее законодательство устанавливает право для сотрудников ГИБДД - требовать карту памяти записывающего устройства в транспортном средстве. Это может быть не только видеорегистратор, но и смартфон или обычная камера. Данное требование прописывается в статье 27.10 КоАП РФ. Но осуществляться такие действия должны по определенным правилам. Главное требование - должны присутствовать свидетели.

Заметим, что понятых должно быть двое. Это не может быть сотрудник ДПС. Кроме того, автомобилисту стоит знать, что поиском свидетелей занимается именно страж порядка. Если не получается найти понятых, процедура изъятия карты памяти осуществляется под запись камерой. Второе обязательное требование - составление протокола. В данном документе указываются характеристики записывающего устройства или карты памяти. Речь в данном случае идет о серийном номере.