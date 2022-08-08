Нужны ли права на электромотоцикл?

Электрический мотоцикл на данный момент является самым динамичным и скоростным видом техники EV. Некоторые модели по своим параметрам превосходят стандартные мотоциклы, оснащенные ДВС. По этой причине будущие владельцы электрических байков задаются вопросом - нужно ли получать права для управления такой техникой?

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В 2013 году в законодательстве России были проведены изменения - добавили целый ряд транспортных средств, для управления которыми требовались права. К ним отнесли и 2-колесный транспорт с мотором мощностью более 250 Вт. В эту категорию входит большая часть электрических мотоциклов. Чтобы управлять такой техникой, потребуется получить водительские права категории М.

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Чтобы определиться с категорией, следует обращать внимание на производительность силовой установки транспорта. Так, если она не превышает 250 Вт, для управления транспортом не нужны права. Если мощность находится в пределах 250 – 4000 Вт, нужно открывать категорию М, А или А1. При производительности свыше 4000 Вт потребуется категория А. Кроме того, транспорт должен быть оборудован государственными регистрационными знаками и поставлен на учет в ГИБДД.

Для получения водительских прав требуется пройти обучение в автошколе и успешно пройти экзамен в ГИБДД. Обучение состоит из блока теории и практики. Для допуска к экзамену потребуется предоставить пакет документов - паспорт, заявление, справка о прохождении медкомиссии, сертификат об окончании автошколы, квитанция об оплате государственной пошлины. Напомним, что сумма данной пошлины составляет 2000 рублей.

Водительское удостоверение категории М выдается на срок 10 лет. Получить такую категорию можно уже в 16 лет. В России представлено не так много автошкол, которые обучают граждан на категорию М. Категории А и В можно получать только после достижения 18-летнего возраста. Напомним, что за управление транспортом без прав можно получить крупный штраф.