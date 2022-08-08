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1 час назад

Как Hyundai угоняют с помощью USB-кабеля (видео)

Мария Иванова

На портале The Drive появилось видео, в котором показано, как угонщики похищают автомобиль Hyundai c помощью USB-кабеля. Машины этой марки, а также Kia часто угоняют в США, поскольку такие машины являются легкой добычей.

Как Hyundai угоняют с помощью USB-кабеля (видео)
Фото: Wikipedia CommonsWikipedia Commons

Ролик распространила в интернете группировка Kia Boys, базирующаяся в городе Милуоки (штат Висконсин). Ее участники занимаются угоном авто, снимают процесс на видео и выкладывают его в Сеть.

USB-кабель используется, чтобы повернуть замок зажигания, завести машину и выключить ограничитель поворота колес. После этого угонщики трогаются с места. Таким способом преступники похищают корейские авто с механическим ключом и без иммобилайзера. Модели, которые заводятся от нажатия кнопки, таким простым методом не угнать.

Представители Hyundai и Kia заявили, что машины этих брендов, произведенные в 2022 году, не восприимчивы к такому способу угона.

Автоэксперт,Hyundai,Kia,
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