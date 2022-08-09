Как сделать правильный выбор: минусы и плюсы при переводе авто на газ

Практика перевода автомобиля на газ показывает, что данный процесс имеет мало плюсов и много минусов. Автовладельцам предлагают переходить на метан или пропан-бутан, специалисты помогут разобраться в ситуации, что поможет сделать правильный выбор.

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости Максим Богодвид / РИА Новости

Постепенное удорожание бензина приводит автолюбителей к необходимости задуматься о перспективах установки на машину газового оборудования. Многие опасаются подобных перемен вследствие распространённых мифов. В частности, утверждается, что моторесурс ДВС снижается, быстрее прогорают клапаны, что приводит к преждевременному ремонту двигателя. Главным и сложным моментом является необходимость зарегистрировать внесение изменений в конструкцию транспортного средства – установить ГБО. К тому же, метан также становится дороже.

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Автовладельцы обсуждают плюсы и минусы езды на газе, причём ситуация складывается не в пользу данного вида топлива. Нельзя воспользоваться подземной парковкой вследствие необходимости соблюдения режима безопасности. Наряду с этим баллоны с метаном уменьшают объём багажника и минимизируют трансформацию кузова. Затраты на обслуживание переоборудованного автомобиля также растут. К тому же, динамика и мощность падают. Речь не идёт о двухтопливных автомобилях, сходящих с конвейера.

Переоборудованные автомобили с изменённой топливной системой, изначально созданные для работы на бензине, вызывают сомнение у некоторых автовладельцев.

Несомненным плюсом метана является специальный налоговый режим, практикуемый в ряде стран Европы. Наряду с этим имеются международные квоты, существует практика снижения акцизов на подобные машины. Ещё одним плюсом является сравнительная дешевизна газа в сравнении с бензинами марок АИ-95 и АИ-98.

Минусом газовой установки является относительно небольшой запас хода по сравнению с полной заправкой бака бензином.

К тому же для переоборудования машины «под газ» понадобится специальное дорогостоящее оборудование.

Машина проезжает на метане порядка 200-300 км, после чего топливная система в автоматическом порядке переходит на бензин. К тому же, при переоборудовании машины большую часть расходов придётся затратить на стоимость самого баллона.

Эксперты считают, что срок окупаемости газовой установки в километрах составляет 40-70 тысяч км. Наряду с этим транспортное средство, работающее на пропан-бутане, имеет баллон небольших размеров. Запас хода на нём составляет порядка 600 км, что больше аналогичного показателя для авто, использующих метан.