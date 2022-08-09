Некоторые родители сажают детей за руль автомобиля, позволяют им управлять мотоциклом, мопедом или скутером. Они не задумываются, что это может привести к трагедии. Не стоит также забывать, что такое нарушение правил влечет за собой штраф и другие неприятные последствия. Сайт "Мои штрафы" рассказывает, что будет, если посадить за руль ребенка.

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С какого возраста пускают за руль

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С 16 лет можно водить мопед, скутер или мотоцикл мощностью до 11 киловатт, а также автомобиль в автошколе.

По достижении 16-летнего возраста разрешается сдавать на водительскую лицензию категории М и А1, позволяющую управлять скутером, мопедом и мотоциклом до 125 кубов, и ездить на таких транспортных средствах. Кроме того, 16-летние могут учиться в автошколе управлению автомобилем, ездить на нем на автодроме и по дорогам общего пользования с инструктором.

С 17 лет можно сдавать экзамены на права категории В и C, однако ездить на легковых и грузовых автомобилях можно только по достижении 18-летнего возраста.

С 18 лет можно управлять любым автотранспортом, за исключением общественного и специального.

С 20 лет разрешено водить трамваи, троллейбусы и автобусы.

Как наказывают

Штраф от 5000 до 15 000 рублей полагается для самого несовершеннолетнего. Такое наказание может быть назначено подростку старше 16 лет в случае, если он сел за руль (за исключением управления скутером, мопедом и мотоциклом не мощнее 11 киловатт при наличии прав). Автомобиль при этом эвакуируется на штрафстоянку.

Еще один штраф — в размере 800 рублей — может быть назначен за то, что человек, управлявший машиной, не вписан в полис ОСАГО (несовершеннолетний в принципе не может быть указан в страховке).

Штраф должен заплатить сам подросток в случае, если он уже получает зарплату. Если нет — деньги будут взысканы с его родителей.

Штраф 30 000 рублей — для владельца транспортного средства, которым управлял несовершеннолетний. Если хозяину машины удастся доказать, что он не знал возраста подростка, он сможет избежать наказания.

Родители ребенка, который управлял транспортным средством, могут ко всему прочему получить штраф в размере 500 рублей за неисполнение обязанностей по воспитанию. Такое возможно в случае, если ГИБДД передаст дело в комиссию по делам несовершеннолетних.

Если ребенок попал в ДТП

Тут возможны два варианта последствий — в зависимости от того, легально несовершеннолетний управлял транспортным средством или нет.

1. Если сел за руль легально

Например, ДТП совершил 16-летний водитель скутера, имеющий права на управление таким транспортным средством. В этом случае, согласно общему порядку, будет определен и наказан виновник аварии.

2. Если управлял ТС незаконно