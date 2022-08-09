Почему при запуске двигателя мигает индикатор «Check»?

Если двигатель автомобиля начинает троить, а на приборке включается индикатор “Check”, следует провести диагностику. Проверке подлежит система зажигания и электрика.

Троение мотора автомобиля - распространенная проблема, которая возникает по ряду причин. К некорректной работе всего мотора может привести выход из строя даже одного цилиндра. В результате проявляются дополнительные признаки - посторонние звуки, сильная вибрация.

На то, что мотор находится в неисправном состоянии, могут указать определенные признаки. Самый распространенный - сильная вибрация транспортного средства. Если осмотреть свечи зажигания, можно обнаружить черную копоть. Это происходит из-за того, что топливо сгорает в неполном объеме. Еще один признак - повышенный расход топлива. Может также уменьшаться мощность мотора, а из выхлопной трубы пойдет белый или черный дым.

Можно выделить несколько причин, по которым начинает троить мотор: неисправность вакуумного усилителя, катушки или свечей зажигания, засор воздушного фильтра. Кроме того, такое явление возникает из-за неправильной регулировки ГРМ, карбюратора, повреждения провода, износа маслосъемных колпачков.

Если автомобиль начинает работать с перебоями, а на панели приборов включается индикатор “Check”, рекомендуется провести диагностику цилиндров. Для этого наконечники проводов поочередно отключаются от свечей, после чего фиксируется результат. Если после отключения провода ничего не поменялось, значит, цилиндр находится в неисправном состоянии. Еще один вариант диагностики предполагает использование компьютера. Для этого оборудование подключают через разъем ODB II.