Автоэксперт Игорь Моржаретто в разговоре с «Рамблером» прокомментировал информацию о возможном начале производства в России бюджетных иранских автомобилей на базе моделей Iran Khodro. По словам специалиста, в настоящее время окончательных договоренностей по этому вопросу нет, и пока неясно, насколько иранские модели будут отвечать запросам российских автомобилистов.
Ранее представители российского центра «Иранцы за рубежом» заявили о заключении договора по производству в России машин на базе моделей Iran Khodro. В РФ иранцы планируют выпускать модели под некогда популярными в нашей стране марками «Москвич», «Победа» и «Волга».