Автоэксперт Игорь Моржаретто в разговоре с «Рамблером» прокомментировал информацию о возможном начале производства в России бюджетных иранских автомобилей на базе моделей Iran Khodro. По словам специалиста, в настоящее время окончательных договоренностей по этому вопросу нет, и пока неясно, насколько иранские модели будут отвечать запросам российских автомобилистов.