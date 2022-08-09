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3 часа назад

Эксперт оценил планы по сборке иранских автомобилей в России

Семён Капранов
Игорь Моржаретто эксперт

Автоэксперт Игорь Моржаретто в разговоре с «Рамблером» прокомментировал информацию о возможном начале производства в России бюджетных иранских автомобилей на базе моделей Iran Khodro. По словам специалиста, в настоящее время окончательных договоренностей по этому вопросу нет, и пока неясно, насколько иранские модели будут отвечать запросам российских автомобилистов.

Есть такой «прожект», я даже не могу сказать, что это проект. Потому что никаких документов по этому поводу, насколько я знаю, нет. Есть только какие-то разговоры. И у иранцев, действительно, есть линия - они купили лицензию - по производству автомобилей на французской платформе Renault B0. Поскольку есть синергия между нашей линией на заводе B0 в Москве и иранской, существует некая идея: перенести модель, которую сделали для иранского рынка. Но пока это только разговоры, и мы эту модель пока видели только на картинке. Насколько она может отвечать нашим представлениям «о прекрасном», мы не знаем. Посмотрим.
Игорь Моржаретто
Игорь Моржаретто Шеф-редактор радио «Автодор», партнер агентства «Автостат», автор и ведущий программ

Ранее представители российского центра «Иранцы за рубежом» заявили о заключении договора по производству в России машин на базе моделей Iran Khodro. В РФ иранцы планируют выпускать модели под некогда популярными в нашей стране марками «Москвич», «Победа» и «Волга».

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