Как пригнать авто из-за границы: особенности покупки, транспортировки и таможенного оформления

До февраля 2022 года покупкой подержанных машин за рубежом занимались лишь очень продвинутые автомобилисты или профессионалы, которые зарабатывают на этом деньги. Однако теперь, когда предложений в России становится все меньше, а цены внутри страны растут до неадекватных величин, все стало по-другому. В нынешней ситуации навыки покупки авто за границей могут пригодиться более широкому кругу водителей, отмечает «Фонтанка». Рассказываем, как привезти авто из-за рубежа в 2022 году.

Фото: ТАСС ТАСС

Разница в цене

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Первый аргумент в пользу покупки автомобилей в зарубежных странах — разница в стоимости машины на российском рынке и за рубежом. Петербургская «Фонтанка» пишет, что цена на подержанные авто в Финляндии, близкой к Северной столице, отличается от сумм на «Авито» иногда на 140%. Так, Mazda 6, произведенная в 2009 году, в РФ стоит 880 тысяч рублей, а в Финляндии — около 309 тысяч в рублевом эквиваленте. В Kia Ceed 2018 года выпуска из Германии стоит 869,4 тысячи рублей, в России — не менее 1,3 млн рублей.

Однако учитывая нынешние сложные взаимоотношения с европейскими странами, машины сейчас чаще привозят из ОАЭ и Азии. Ранее московский автомобилист рассказал блогу Дмитрия Машкова, что недавно сам съездил в Южную Корею за Kia Stinger 2019 года с пробегом 25 тысяч километров. Он отдал за эту машину 1 млн 909 тысяч рублей. Для сравнения: Kia Stinger I такого же года выпуска с пробегом 24 тысяч километром выставлена на «Авто.ру» по цене 2 млн 950 тысяч рублей.

Правда, стоит иметь в виду, что помимо непосредственно стоимости машины придется отдать еще немало денег — сюда входят траты на транспортировку и различные платежи на таможне. Стоимость доставки, разумеется, зависит от того, из какой страны нужно везти автомобиль. Так, москвич, о котором шла речь выше, дополнительно к цене своей Stinger отдал 714 тысяч рублей, в том числе 340 за растаможку и 220 тысяч рублей за перевозку до Москвы. Сначала машину пришлось транспортировать от дилера до порта, оттуда ее доставили на пароме во Владивосток, а потом она на автовозе приехала в российскую столицу. Все эти расходы нужно учесть при принятии решения о том, нужно ли покупать машину на зарубежном вторичном рынке.

Ввозные пошлины зависят от года выпуска машины. Наиболее выгодно ввозить в РФ автомобили в возрасте от трех до пяти лет.

У кого покупать

За рубежом купить машину можно у частных лиц, в салонах по системе trade-in и у фирм-перекупщиков. Что касается последних, то они часто приобретают экземпляры на лизинговых аукционах. Разумеется, в таких торгах можно участвовать и самому. Но это имеет смысл делать, если вы разбираетесь в данном вопросе, отмечает "Российская газета".

Еще один вариант — обратиться к посредникам, которые сделают все на месте за вас. Это может быть частное лицо, разместившее объявление в интернете, или компания, которая профессионально занимается подбором автомобилей.

РИА Новости

Дополнительные расходы и проблемы

А теперь более подробно о дополнительных расходах, без которых не обойтись при покупке автомобилей из Европы или других зарубежных стран. Вот примерный список трат, которые необходимо прибавить к стоимости машины:

плата помощникам (посредникам) на месте;

доставка автомобиля домой;

растаможка;

установка системы ЭРА-ГЛОНАСС. В настоящее время это требование, которое ранее было обязательным, временно отменено в связи с нехваткой комплектующих. До февраля 2023 года можно ввозить в Россию машины без ЭРА-ГЛОНАСС.

Москвич по имени Иван, купивший Kia Stinger в Корее, рассказал, что сначала заплатил 100 тысяч рублей за транспортировку машины от дилера до порта. Затем у него возникли сложности на переправе. Паром, который должен был доставить автомобиль до российского берега, сломался, и пришлось отдать 30 тысяч рублей за того, чтобы перегрузить машину на исправный паром. За перегон машины от Владивостока до Москвы понадобилось заплатить еще 120 тысяч рублей.

Растаможка авто в России в 2022 году

Как пишет «5колесо», стоимость растаможки складывается из следующих платежей:

Сбор за таможенное оформление. При стоимости машины от 450 тысяч до 1 млн 200 тысяч рублей он составляет 3100 рублей.

Утилизационный сбор. Для физических лиц он составляет 5200 рублей, если возраст автомобиля — более трех лет.

Таможенная пошлина. Зависит от цены, года производства машины и объема двигателя. Пошлина для новой Kia Sportage из Кореи стоимостью 1 млн 650 тысяч рублей с бензиновым 1,6-литровым турбомотором мощностью 180 лошадиных сил составит 792 тысячи рублей.

Таможенное оформление — запутанная и хлопотная процедура, особенно если делать это первый раз. Можно пойти по пути наибольшего сопротивления — сделать все самому. В этом случае вы получите полезный опыт, но потратите много нервов. Если вы хотите облегчить себе задачу — наймите брокера. Стоимость его услуг составляет от 10 тысяч рублей. Такие специалисты берут на себя весь процесс подготовки документов и оформления автомобиля, занимающий несколько дней.

Стоит отметить, что инвалиды, члены многодетных семей, ветераны боевых действий и ряд других категорий россиян имеют право на льготы при растаможке автомобилей.

Покупка машин в странах Таможенного союза

Традиционный способ избежать сложностей при растаможке — приобрести автомобиль в странах, входящих в Таможенный союз (ТС) с Россией: в Белоруссии, Казахстане и Армении. Там можно купить машину, пригнанную из Европы и США. Кроме того, в странах ТС можно приобрести новые авто, поскольку оттуда, в отличие от России, не ушли дилеры.

Однако стоит иметь в виду, что покупка автомобилей в Армении осложнена. За машину, которые ввезли на территорию этой страны с 10 октября 2014 по 1 января 2020 года, придется платить полный таможенный сбор.