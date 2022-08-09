Как пригнать авто из-за границы: особенности покупки, транспортировки и таможенного оформления

До февраля 2022 года покупкой подержанных машин за рубежом занимались лишь очень продвинутые автомобилисты или профессионалы, которые зарабатывают на этом деньги. Однако теперь, когда предложений в России становится все меньше, а цены внутри страны растут до неадекватных величин, все стало по-другому. В нынешней ситуации навыки покупки авто за границей могут пригодиться более широкому кругу водителей, отмечает «Фонтанка». Рассказываем, как привезти авто из-за рубежа в 2022 году.
Первый аргумент в пользу покупки автомобилей в зарубежных странах — разница в стоимости машины на российском рынке и за рубежом. Петербургская «Фонтанка» пишет, что цена на подержанные авто в Финляндии, близкой к Северной столице, отличается от сумм на «Авито» иногда на 140%. Так, Mazda 6, произведенная в 2009 году, в РФ стоит 880 тысяч рублей, а в Финляндии — около 309 тысяч в рублевом эквиваленте. В Kia Ceed 2018 года выпуска из Германии стоит 869,4 тысячи рублей, в России — не менее 1,3 млн рублей.
Однако учитывая нынешние сложные взаимоотношения с европейскими странами, машины сейчас чаще привозят из ОАЭ и Азии. Ранее московский автомобилист рассказал блогу Дмитрия Машкова, что недавно сам съездил в Южную Корею за Kia Stinger 2019 года с пробегом 25 тысяч километров. Он отдал за эту машину 1 млн 909 тысяч рублей. Для сравнения: Kia Stinger I такого же года выпуска с пробегом 24 тысяч километром выставлена на «Авто.ру» по цене 2 млн 950 тысяч рублей.
Правда, стоит иметь в виду, что помимо непосредственно стоимости машины придется отдать еще немало денег — сюда входят траты на транспортировку и различные платежи на таможне. Стоимость доставки, разумеется, зависит от того, из какой страны нужно везти автомобиль. Так, москвич, о котором шла речь выше, дополнительно к цене своей Stinger отдал 714 тысяч рублей, в том числе 340 за растаможку и 220 тысяч рублей за перевозку до Москвы. Сначала машину пришлось транспортировать от дилера до порта, оттуда ее доставили на пароме во Владивосток, а потом она на автовозе приехала в российскую столицу. Все эти расходы нужно учесть при принятии решения о том, нужно ли покупать машину на зарубежном вторичном рынке.
Ввозные пошлины зависят от года выпуска машины. Наиболее выгодно ввозить в РФ автомобили в возрасте от трех до пяти лет.
За рубежом купить машину можно у частных лиц, в салонах по системе trade-in и у фирм-перекупщиков. Что касается последних, то они часто приобретают экземпляры на лизинговых аукционах. Разумеется, в таких торгах можно участвовать и самому. Но это имеет смысл делать, если вы разбираетесь в данном вопросе, отмечает "Российская газета".
Еще один вариант — обратиться к посредникам, которые сделают все на месте за вас. Это может быть частное лицо, разместившее объявление в интернете, или компания, которая профессионально занимается подбором автомобилей.
А теперь более подробно о дополнительных расходах, без которых не обойтись при покупке автомобилей из Европы или других зарубежных стран. Вот примерный список трат, которые необходимо прибавить к стоимости машины:
Москвич по имени Иван, купивший Kia Stinger в Корее, рассказал, что сначала заплатил 100 тысяч рублей за транспортировку машины от дилера до порта. Затем у него возникли сложности на переправе. Паром, который должен был доставить автомобиль до российского берега, сломался, и пришлось отдать 30 тысяч рублей за того, чтобы перегрузить машину на исправный паром. За перегон машины от Владивостока до Москвы понадобилось заплатить еще 120 тысяч рублей.
Как пишет «5колесо», стоимость растаможки складывается из следующих платежей:
Таможенное оформление — запутанная и хлопотная процедура, особенно если делать это первый раз. Можно пойти по пути наибольшего сопротивления — сделать все самому. В этом случае вы получите полезный опыт, но потратите много нервов. Если вы хотите облегчить себе задачу — наймите брокера. Стоимость его услуг составляет от 10 тысяч рублей. Такие специалисты берут на себя весь процесс подготовки документов и оформления автомобиля, занимающий несколько дней.
Стоит отметить, что инвалиды, члены многодетных семей, ветераны боевых действий и ряд других категорий россиян имеют право на льготы при растаможке автомобилей.
Традиционный способ избежать сложностей при растаможке — приобрести автомобиль в странах, входящих в Таможенный союз (ТС) с Россией: в Белоруссии, Казахстане и Армении. Там можно купить машину, пригнанную из Европы и США. Кроме того, в странах ТС можно приобрести новые авто, поскольку оттуда, в отличие от России, не ушли дилеры.
Однако стоит иметь в виду, что покупка автомобилей в Армении осложнена. За машину, которые ввезли на территорию этой страны с 10 октября 2014 по 1 января 2020 года, придется платить полный таможенный сбор.
В постсоветских республиках цены для иностранцев могут специально завышать. Способ решения проблемы — доверить покупку кому-нибудь из местных жителей. Он может приобрести автомобиль на свое имя, а потом перепродать ее настоящему покупателю из России. Разумеется, услуги такого посредника будут не бесплатными.