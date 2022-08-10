Что нужно сделать, если появился скол на лобовом стекле

Если на лобовике образовался маленький скол от камня, проблему нужно незамедлительно ликвидировать, иначе сетка трещин разрастется от тряски. В этом случае получить диагностическую карту не получится, пока лобовое стекло не будет заменено. "Автовзгляд" рассказывает, что нужно оперативно предпринять, чтобы убрать скол.
Если машина застрахована по КАСКО, заменить испорченное лобовое стекло не проблема. Тем, у кого нет такого полиса, при появлении скола имеет смысл отремонтировать поврежденное место. Сделать это нужно как можно быстрее. Чем меньше площадь повреждения, тем меньше специалисты возьмут за ремонт.
Обнаружив, что в лобовое стекло попал камень, остановите машину на обочине при первой же возможности. Заклейте пробитое место скотчем. Пока вы будете добираться до автосервиса, в пробоину должно попасть как можно меньше пыли, грязи и влаги. Это поможет лучше отремонтировать скол.
Качественно и быстро проблему могут устранить в детейлинговом центре. Сначала там очищают и сушат место скола. Затем поврежденное место заполняют специальным средством. Это делается через инжектор. Он удаляет пузырьки воздуха из стекла, заливая на их место жидкий состав. После этого место повреждения сушат ультрафиолетовой лампой или просто на солнце.
Можно отремонтировать скол самостоятельно. Как пишет "Авто.ру Журнал", для этого понадобятся следующие инструменты или материалы:
Существуют специальные наборы для ремонта стекол, куда входит все необходимое. Они стоят сравнительно недорого. Можно купить такой набор, и все нужные инструменты будут у вас под рукой.
Чтобы отремонтировать скол, действуйте по следующей инструкции:
Отдельно отметим, что всегда надо быть готовым к тому, что ремонт может завершиться неудачно, и вы либо расширите трещину, либо у вас осыплется все стекло целиком.