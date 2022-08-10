Что нужно сделать, если появился скол на лобовом стекле

Если на лобовике образовался маленький скол от камня, проблему нужно незамедлительно ликвидировать, иначе сетка трещин разрастется от тряски. В этом случае получить диагностическую карту не получится, пока лобовое стекло не будет заменено. "Автовзгляд" рассказывает, что нужно оперативно предпринять, чтобы убрать скол.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Если машина застрахована по КАСКО, заменить испорченное лобовое стекло не проблема. Тем, у кого нет такого полиса, при появлении скола имеет смысл отремонтировать поврежденное место. Сделать это нужно как можно быстрее. Чем меньше площадь повреждения, тем меньше специалисты возьмут за ремонт.

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Обнаружив, что в лобовое стекло попал камень, остановите машину на обочине при первой же возможности. Заклейте пробитое место скотчем. Пока вы будете добираться до автосервиса, в пробоину должно попасть как можно меньше пыли, грязи и влаги. Это поможет лучше отремонтировать скол.

Качественно и быстро проблему могут устранить в детейлинговом центре. Сначала там очищают и сушат место скола. Затем поврежденное место заполняют специальным средством. Это делается через инжектор. Он удаляет пузырьки воздуха из стекла, заливая на их место жидкий состав. После этого место повреждения сушат ультрафиолетовой лампой или просто на солнце.

Aliexpress. Инжектор

Как ликвидировать скол самому

Можно отремонтировать скол самостоятельно. Как пишет "Авто.ру Журнал", для этого понадобятся следующие инструменты или материалы:

обезжириватель;

салфетки без ворса;

дрель;

карбидные или твердосплавные сверла;

фонарик;

зеркало;

скрайбер (ручка с острым стальным или карбидным наконечником);

инжектор;

игла;

полимер;

мост (эта конструкция прикрепляется на стекло и фиксирует инжектор);

ультрафиолетовая лампа;

светопроницаемая пленка;

полироль для стекла;

лезвие.

Существуют специальные наборы для ремонта стекол, куда входит все необходимое. Они стоят сравнительно недорого. Можно купить такой набор, и все нужные инструменты будут у вас под рукой.

Чтобы отремонтировать скол, действуйте по следующей инструкции:

Закрепите зеркало под сколом, на внутренней стороне лобовика. Оно поможет вам следить за собственными действиями. Установите на лобовое стекло мост так, чтобы отверстие инжектора было прямо над серединой скола. Установите на мост инжектор. Такие устройства, как правило, похожи на шприц или миниатюрную ручную помпу. Убедитесь, что сопло инжектора плотно прилегает к стеклу. Посмотрите на конструкцию из салона. Убедитесь, что все установлено ровно. Под нижним краем моста постелите салфетку, чтобы полимер не растекся по всему лобовику. Залейте средство в инжектор. Затем влейте его в повреждение, нажав на поршень. Через пару секунд совершите возвратное движение поршнем, и оставьте его в таком положении примерно на 20 секунд. Повторите все это несколько раз. Подождите, пока полимер выровняется. Снимите мост. Накройте отремонтированный участок пленкой. Обратной стороной лезвия уберите пузырьки воздуха. Добейтесь того, чтобы пленка плотно прилегала к стеклу. Просушите отремонтированный участок ультрафиолетовой лампой. На это понадобится от шести до 10 минут при мощности светильника 12 ватт. Можно просто оставить все на солнце. В этом случае "залеченный" скол высохнет за 30-180 минут.