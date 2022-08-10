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2 часа назад

Как перекупщики первыми находят хорошие автомобили

Car.ru

Поиск хорошего автомобиля на вторичном рынке - задача не из простых. Обычным автомобилистам не так просто подобрать хороший вариант. Быстро справляться с такой задачей может только профессионал - перекуп. При наличии хорошей базы, такой человек может в день закрыть несколько сделок по перепродаже транспортных средств.

Как перекупщики первыми находят хорошие автомобили
Фото: Car.ruCar.ru

Профессиональные перекупщики работают по базовой схеме, которая срабатывает в большинстве случаев. Найти хороший вариант на вторичном рынке, оценить возможные вложения и траты, а затем найти покупателя, который предложит хорошую сумму - задача, с которой может справиться только наученный человек. Но как специалистам удается так быстро находить хорошие варианты на вторичном рынке?

Для поиска автомобилей в Сети перекупы используют возможности специализированных платформ. Главное преимущество таких технологий заключается в том, что они позволяют увидеть объявления еще до момента официальной публикации. Чтобы пользоваться такой технологией, приходится платить. Большая часть перекупов использует для поиска транспортных средств одни и те же платформы. Качественные программы, которые предоставляют доступ к выбору, не могут быть дешевыми. В некоторых случаях плата за пользование в месяц составляет 7 500 рублей.

Обычный автомобилист, который ищет хорошее предложение на вторичном рынке, не будет платить такие суммы за доступ к базе. Дело в том, что такой подход оказывается выгодным только для профессионалов, которые занимаются перепродажей машин.

Перекупы скупают на рынке не только качественные автомобили, которые находятся в отличном состоянии, но и откровенный металлолом. Дело в том, что за процедурой приобретения следует восстановление автомобиля. Специалисты проводят минимальный ремонт, чтобы повторно выставить автомобиль на продажу. Только цена сделки во втором случае оказывается гораздо выше.

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