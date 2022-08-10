За что хвалят и ругают вторую Hyundai Creta

Владельцы автомобиля Hyundai Creta второго поколения рассказали о преимуществах и недостатках этой модели. По их словам, машина стала комфортнее и получила ряд опций, свойственных для более дорогого сегмента. При этом у нее отсутствуют некоторые удобные мелочи, а в мороз автомобиль не лучшим образом ведет себя на дороге. Отзывы проанализировало издание "За рулем".

Фото: hyundai.ru hyundai.ru

Салон, сиденья и багажник

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Hyundai Creta стала на 10 миллиметров шире и на 30 миллиметров длиннее по сравнению с этой же моделью первого поколения. Расстояние между осями увеличено на 20 миллиметров, а вместимость багажника — на 31 литра. Однако владельцы автомобиля второго поколения считают, что паромная крыша "съедает" высоту.

Пользователь сайта drom.ru по имени Николай отмечает, что в салоне второй Creta появился подлокотник и USB-зарядка. По словам автора отзыва, багажник хорошо отделан, и у него добротный пол.

"Такого кайфового кресла у меня еще не было, поясничный упор просто божественный, спина не ноет", — написал в свою очередь пользователь под ником mika1313.

Владелец авто добавил, что ему нравится руль, а нижний скос "дает новые ощущения от взаимодействия с машиной".

Из недостатков — от пластика в салоне легко можно поцарапаться. Поэтому некоторые автомобилисты заклеивают панели пленкой.

Оснащение

Помимо панорамной крыши, о которой здесь уже упоминалось, Hyundai Creta второго поколения получила системы кругового обзора и контроля мертвых зон с выводом картинки на цифровую комбинацию приборов. В топовую комплектацию входят адаптивный круиз-контроль и прочие ассистенты водителя. Прямые конкуренты модели не обладают таким оснащением.

«С помощью приложения в телефоне можно управлять запуском двигателя, настраивать климат-контроль, подогревы сидений и руля и многое другое», — пишет Николай.

В Hyundai Creta есть USB-порт в подлокотнике для задних пассажиров, датчик дождя и омыватель камеры заднего вида. Однако некоторые мелочи, придающие дополнительный комфорт, у машин второго поколения по непонятным причинам отсутствуют. Например, нет очечника и освещения в бардачке, отмечают владельцы машины.

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Двигатель, трансмиссия и ощущения от езды

Hyundai Creta второго поколения имеет шесть разных моторно-трансмиссионных сочетаний.

Безнаддувный движок объемом 1,6 литра комбинируется с 6-ступенчатыми коробками: механической и автоматической (возможен как передний, так и полный привод). Двухлитровый двигатель работает в паре только с автоматом, 2WD и 4WD.

Несмотря на то, силовые агрегаты остались такими же, авторы отзывов обратили внимание на иные ощущения от езды. По словам mika 1313, увеличенные размеры машины сделали ее менее шаткой и валкой, автомобиль теперь не кренится при повороте.

Что касается проходимости, то с ней, как пишет пользователь с ником БорисКомп, "все гуд". Владелец машины отмечает, что Creta отлично проходит по любой снежной колее.

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Как ведет себя в морозы

Пользователь drom.ru c ником COSMONAVT, живущий в Сургуте, рассказал, что при тридцатиградусном морозе Creta заводится "почти нормально", но на дороге ведет себя не очень хорошо. По его словам, педаль тормоза "становится ватной" и плохо возвращается назад.

"С таким я не сталкивался ни на одной современной машине", — написал COSMONAVT.

Кроме того, на морозе подвеска жутко скрипит, а телематика ведет себя неадекватно. В приложении отсутствует режим автозапуска при падении температуры — то есть машина не умеет прогреваться сама. А если автомобиль простоял на холоде ночь, дистанционный запуск иногда попросту не срабатывает, пишет пользователь.

Однако в целом авторы отзывов рекомендуют покупать вторую Creta.

"По нынешним диким временам эту машину можно назвать неплохой по соотношению цена-качество", — написал Николай из Сургута.