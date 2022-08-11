Когда не стоит использовать звуковой сигнал

Использование звуковых сигналов в автомобиле допустимо не во всех случаях. Порой подобные действия могут приводить к дорожно-транспортным происшествиям.

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Использовать звуковой сигнал в автомобиле можно не по любому случаю. Законодательство в РФ устанавливает определенные ситуации, когда подобные действия допустимы. Несмотря на это, на проезжей части можно встретить водителей, которые применяют звуковой сигнал при каждом удобном случае.

Запрет на использование сигнала в автомобиле объясняется тем, что подобные действия могут вводить в заблуждение остальных участников движения. По этой причине звуковой сигнал представляет потенциальную опасность на дороге. Опытные автомобилисты знают, когда именно подавать звуковой сигнал.

Самая распространенная ситуация, когда подается звуковой сигнал - юный велосипедист передвигается по проезжей части и мешает проезду. Если в таких обстоятельствах автомобилист использует клаксон, велосипедист может потерять равновесие и упасть, в результате чего возникнет дорожно-транспортное происшествие. В такой ситуации рекомендуется сначала объехать 2-колесный транспорт, а затем сообщить его владельцу, что он мешает движению.

При перегоне крупного рогатого скота по проезжей части тоже не рекомендуется подавать звуковой сигнал. Дело в том, что резкие звуки или стремительное торможение транспортного средства могут напугать животных и вызвать у них непредсказуемые действия. Если бык решит напасть на автомобиль, он обязательно нанесет ему значительные повреждения. Лучше всего прижаться к обочине, остановиться и подождать, пока пройдет скот.