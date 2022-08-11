Как водители убивают двигатель летом

Все знают, что проблемы с двигателем могут возникать зимой на морозе, однако в жаркую летнюю погоду существуют свои сложности. "За рулем" рассказывает, чем опасна для мотора жара.
Это самая распространенная проблема с мотором летом. Причин может быть две — или система охлаждения не справляется со своими задачами, или сам двигатель производит гораздо больше тепла, чем полагается.
Сначала рассмотрим первый из этих вариантов. Система охлаждения может быть неисправна, если:
Что касается второй ситуации (двигатель производит слишком много тепла), это может происходить из-за использования топлива с низким октановым числом. Умная система управления мотором отреагирует на такое горючее установкой позднего зажигания. Из-за этого в двигателе и будет сохраняться слишком высокая температура.
В жаркую погоду двигатель может остаться без масла. Это происходит из-за повышенного угара и если уровень масла не контролируют.
При повышении температуры в моторе масло становится более жидким. Решение проблемы — обдув поддона картера мотора, где и находится основная часть масляной жидкости.
Кроме того, чтобы масло не расходовалось быстро, не стоит слишком сильно разгоняться на автомобиле. Скоростьорость 150 километров в час не будет способствовать экономии масляной жидкости в моторе. В этом случае можно мгновенно "убить" двигатель.
Летом мы часто задаем двигателю большую нагрузку. Едем на дачу с прицепами, полными стройматериалов, везем катер на трейлере или же тащим за собой автодом. В результате мотор работает по максимуму.
Однако двигатели легковых автомобилей обычно не рассчитаны на такие нагрузки. Это увеличивает износ мотора, а если в каком-нибудь сопряжении деталей уже была неисправность, проблема может усугубиться. Высокая температура движка и расход масла поспособствуют поломке.
Единственный выход — беречь мотор. Если вам нужно отвезти на дачу доски — вызовите грузчиков на "Газели", а для буксировки автодомов используйте джип или пикап.
Летом на пыльной дороге может возникнуть еще одна проблема — прорыв фильтрующей шторы, которая защищает двигатель от загрязнения. Такое бывает при повышенной нагрузке на воздушный фильтр.
Еще одна возможная ситуация — водитель долго ездил с негерметичным впускным трактом и не подозревал об этом. Пока пыли на дорогах было мало, это не представляло угрозы, но, когда машина заехала на сухую грунтовку в пыльной степи, двигатель начинает быстро загрязняться и повышается его износ.
Такие проблемы часто появляются, когда неподготовленный автомобилист из Средней полосы или с Севера России отправляется в путешествие в южные степные регионы. Чтобы этого не случалось, перед дальней поездкой нужно осмотреть впускной тракт от корпуса воздушного фильтра до головки блока цилиндров. Нелишним будет поставить новый фильтр и взять с собой запасной.
Если вы любитель покататься на скорости по какому-нибудь водоему или большой луже, имейте в виду, что в воздухозаборник двигателя может попасть достаточно много воды. Жидкость доберется до цилиндров, и произойдет гидроудар. По пути к верхней мертвой точке поршень попробует сжать воду — а она не сжимаемая. Результат — поломка поршня или шатуна. Такую проблему может решить только капитальный ремонт двигателя или его замена.
Двигатели с турбонаддувом страдают от перечисленных проблем гораздо сильнее, а кроме того — у них есть дополнительное слабое место. Если на жаре после езды со многими ускорениями остановить мотор, это плохо отразится на турбокомпрессоре. Масляный насос прекратит подачу смазки на подшипники, а ротор будет крутиться по инерции с очень высокой частотой. В этом случае может произойти задир подшипников. Чтобы такого не случилось, после интенсивной езды давайте мотору поработать еще пару минут.