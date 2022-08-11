Как водители убивают двигатель летом

Все знают, что проблемы с двигателем могут возникать зимой на морозе, однако в жаркую летнюю погоду существуют свои сложности. "За рулем" рассказывает, чем опасна для мотора жара.

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Перегрев двигателя

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Это самая распространенная проблема с мотором летом. Причин может быть две — или система охлаждения не справляется со своими задачами, или сам двигатель производит гораздо больше тепла, чем полагается.

Сначала рассмотрим первый из этих вариантов. Система охлаждения может быть неисправна, если:

Упал уровень антифриза. Поэтому, если мотор перегрелся, проверьте, сколько осталось охлаждающей жидкости. Не забывайте, что делать это можно только на двигателе, остывшем хотя бы до 60 градусов Цельсия. Найдите причину утечки, устраните ее, а потом долейте антифриз до нужного уровня.

Поэтому, если мотор перегрелся, проверьте, сколько осталось охлаждающей жидкости. Не забывайте, что делать это можно только на двигателе, остывшем хотя бы до 60 градусов Цельсия. Найдите причину утечки, устраните ее, а потом долейте антифриз до нужного уровня. Засорился радиатор системы охлаждения. Чтобы решить проблему, промойте его снаружи, не демонтируя. Правда, этому процессу мешает теплообменник кондиционера. Если такой способ не поможет, придется снять радиатор, осмотреть его на предмет замятых ламелей и промыть изнутри. Если и это не помогло — нужно покупать новый.

Чтобы решить проблему, промойте его снаружи, не демонтируя. Правда, этому процессу мешает теплообменник кондиционера. Если такой способ не поможет, придется снять радиатор, осмотреть его на предмет замятых ламелей и промыть изнутри. Если и это не помогло — нужно покупать новый. Сломался вентилятор системы охлаждения. Выход простой — ремонтировать.

Выход простой — ремонтировать. Неисправен термостат. Если его клапан открыт не полностью, анифриз хуже подается от мотора к радиатору. В этом случае термостат надо заменить.

Если его клапан открыт не полностью, анифриз хуже подается от мотора к радиатору. В этом случае термостат надо заменить. Сломан насос охлаждающей жидкости. Правда, это случается редко. Одна из возможных причин неисправности — крыльчатка потеряла лопасти или провернулась на валу.

Что касается второй ситуации (двигатель производит слишком много тепла), это может происходить из-за использования топлива с низким октановым числом. Умная система управления мотором отреагирует на такое горючее установкой позднего зажигания. Из-за этого в двигателе и будет сохраняться слишком высокая температура.

Расход масла

В жаркую погоду двигатель может остаться без масла. Это происходит из-за повышенного угара и если уровень масла не контролируют.

При повышении температуры в моторе масло становится более жидким. Решение проблемы — обдув поддона картера мотора, где и находится основная часть масляной жидкости.

Кроме того, чтобы масло не расходовалось быстро, не стоит слишком сильно разгоняться на автомобиле. Скоростьорость 150 километров в час не будет способствовать экономии масляной жидкости в моторе. В этом случае можно мгновенно "убить" двигатель.

Повышенная нагрузка

Летом мы часто задаем двигателю большую нагрузку. Едем на дачу с прицепами, полными стройматериалов, везем катер на трейлере или же тащим за собой автодом. В результате мотор работает по максимуму.

Однако двигатели легковых автомобилей обычно не рассчитаны на такие нагрузки. Это увеличивает износ мотора, а если в каком-нибудь сопряжении деталей уже была неисправность, проблема может усугубиться. Высокая температура движка и расход масла поспособствуют поломке.

Единственный выход — беречь мотор. Если вам нужно отвезти на дачу доски — вызовите грузчиков на "Газели", а для буксировки автодомов используйте джип или пикап.

Запыление

Летом на пыльной дороге может возникнуть еще одна проблема — прорыв фильтрующей шторы, которая защищает двигатель от загрязнения. Такое бывает при повышенной нагрузке на воздушный фильтр.

Еще одна возможная ситуация — водитель долго ездил с негерметичным впускным трактом и не подозревал об этом. Пока пыли на дорогах было мало, это не представляло угрозы, но, когда машина заехала на сухую грунтовку в пыльной степи, двигатель начинает быстро загрязняться и повышается его износ.

Такие проблемы часто появляются, когда неподготовленный автомобилист из Средней полосы или с Севера России отправляется в путешествие в южные степные регионы. Чтобы этого не случалось, перед дальней поездкой нужно осмотреть впускной тракт от корпуса воздушного фильтра до головки блока цилиндров. Нелишним будет поставить новый фильтр и взять с собой запасной.

Вода в моторе

Если вы любитель покататься на скорости по какому-нибудь водоему или большой луже, имейте в виду, что в воздухозаборник двигателя может попасть достаточно много воды. Жидкость доберется до цилиндров, и произойдет гидроудар. По пути к верхней мертвой точке поршень попробует сжать воду — а она не сжимаемая. Результат — поломка поршня или шатуна. Такую проблему может решить только капитальный ремонт двигателя или его замена.

В зоне риска — моторы с турбонаддувом