Когда опасно включать нейтралку на механике

Включение нейтральной передачи допустимо далеко не всегда. Водитель должен знать, когда такой режим несет в себе опасность.

Нейтральный режим или нейтралка – это такое положение рычага, при котором не выбрана ни одна передача, не задействуются режимы управления коробкой передач. Если с АКПП нейтральная передача используется редко, то с механикой она применяется чаще. Узнаем, когда следует переводить рычаг на нейтраль, а когда этого делать не стоит.

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Нейтральная передача означает, что крутящий элемент двигателя не переходит на колеса. Такой режим включается каждый раз, когда рычаг переводится на определенную скорость. Включая двигатель при нейтральной передаче, при нажатии на газ машина не поедет.

При запуске мотора, водитель должен убедиться в том, что коробка передач переведена в нейтральное положение. Если машина в период стоянки была выставлена на первую передачу, то при пуске двигателя она незамедлительно двинется с места.

Когда задействуется ручник (ручной тормоз), а также во время парковки авто или при вынужденных продолжительный остановках с работающим двигателем, как, к примеру, бывает в пробках.

При буксировке машины, иначе будет весьма проблематично сдвинуть транспортное средство с места.

Во время движения накатом (при отпущенной педали газа). Таким образом, водителю удастся ехать некоторое расстояние по инерции. Однако опытные инструкторы такой метод использовать не рекомендуют. Едущим свободно автомобилем управлять практически невозможно, присутствует риск ухода в занос. Нейтральную передачу включают в следующих случаях:

Стоит помнить, что нейтралка не экономит топливо, это было актуально 40 лет назад, но сейчас ситуация иная. Во многих моделях авто есть система принудительного холостого хода, поэтому вполне можно обойтись без нейтральной передачи.

Не следует переводить авто на нейтральную передачу во время спуска. Даже при съезде с незначительной возвышенности лучше включить передачу. Так водитель сможет контролировать движение.