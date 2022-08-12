Прорыв в дизайне, но ненадолго: что говорят о новой Lada Vesta NG

Новая Lada Vesta NG, которая была презентована в феврале, но добралась до дилеров лишь в конце июля — начале августа, производит приятное впечатление свои внешним видом и изменениями в салоне, говорится в видеоблоге "Агат. Город автомобилей". Автор обзора отмечает, что дизайн интерьера рестайлинговой Vesta — свежий глоток воздуха и однозначный прорыв для отечественного автопрома, однако в такой насыщенной комплектации машины этой модели по объективным причинам в дальнейшем выпускаться уже не будут.

Фото: "Агат. Город автомобилей" "Агат. Город автомобилей"

Дилеры в разных городах России получили в общей сложности 800 Lada Vesta NG 2022 года — по две-три машины на каждый автосалон. В обзоре рассматриваются два автомобиля в кузове седан и универсал. Основная часть таких машин доступна в средней комплектации "Комфорт", и лишь небольшое количество новых Vesta представлены в максимальной комплектации, куда входит большой вертикальный планшет в салоне.

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Внешний вид

Первое, что бросается в глаза — достаточно стильная LED-оптика: ближний свет, дальний, поворотник и противотуманные фары. Одна интересная опция заключается в том, что здесь реализовали подсветку поворотов, и это сделано при помощи противотуманной фары. С точки зрения комфорта для глаз в темное время суток и при проезде по дворам функция действительно очень удобная.

Изменения кузова — это новые решетка радиатора и бампер. Внизу на заднем бампере появились декоративные накладки, которые имитируют выхлопную систему. Сам выхлоп при этом остался прежним, он расположен на том же самом месте, что и прежде. Кроме того, кузов стал длиннее. Теперь длина Lada Vesta составляет 4440 мм.

Изменился также дизайн колесных дисков. На колесах стоит резина не Pirelli (как прежде), а Matador.

В целом, внешне машина выглядит более целостно, приземисто и лаконично.

Салон

Дизайн салона значительно улучшился — под стать внешнему виду. Во-первых, здесь сразу бросается в глаза новый внешний вид рулевого колеса. На панели — обилие кнопок. Есть новые кнопки управления парктроником, климатическая установка, система курсовой стабилизации. Стоит отметить, что нажимать на кнопки стало намного приятнее, по сравнению с Lada Vesta предыдущих поколений. Тактильные ощущения совершенно другие.

В машине также установлен новый тахометр, спидометр, новая приятная подсветка, использованы улучшенные материалы отделки сидений. Дверные карты покрыты рояльным лаком. Но надо признать, что пластик в салоне, конечно, дубовый. Однако в целом интерьер освежился.

Из полезных функций — два USB-разъема и ключ-карта. У этого автомобиля есть запуск с кнопки.

Бортовой компьютер наконец-то переехал с управления стеклоочистителями на рулевое колесо. Однозначно, им теперь удобнее пользоваться.

Как отмечается в материале, очевидно, что в дальнейшем комплектации Lada Vesta — в связи с ситуацией на рынке — будут упрощены.

Двигатель и трансмиссия

Что касается силовых установок, они остались без изменений. Экземпляры, в которых идет речь в обзоре, оснащены моторами