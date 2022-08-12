Как самостоятельно измерить расход топлива

Выбирая авто, многие автомобилисты обращают большое внимание на расход горючего. Эксперты решили разобраться, как самостоятельно правильно измерить этот показатель.

Фото: Car.ru Car.ru

Расход горючего на 100 км даёт только приблизительное представление в вопросе потребления топлива. Машина может по-разному расходовать бензин, в зависимости от времени года, условий эксплуатации, качества, а также загруженности автотрасс.

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Данные показатели могут существенно разниться со значениями, которые указаны в ПТС либо каталогах.

Провести самостоятельный расчёт расхода топлива автомобилист может при помощи нескольких способов.

В первом случае узнать расход бензина помогут хозяева современных авто, оснащённых бортовыми компьютерами. Однако для получения более точной информации, лучше обнулить статистику автомобильного бортового компьютера.

Ещё можно в пустой бак залить определённое количество топлива и записать показания на одометре. Затем нужно выкатать полностью весь заправленный в бак бензин. В итоге требуется поделить количество литров горючего, залитых в бак, на пройденное расстояние, а полученное число умножить на 100.

В третьем случае ведётся своеобразный бортовой журнал. Сначала туда записываются показания одометра, когда стрелка указателя количества горючего будет расположена точно напротив какого-либо деления, к примеру: полбака. Потом на протяжении некоторого времени в журнал записывается количество заливаемого горючего. На заключительном этапе топливо заливается немного выше требуемого деления.

После этого следует ехать до тех пор, пока стрелка не дойдёт до данной отметки. Показания одометра фиксируются. Затем литры делятся на километры и умножаются на 100. Но этот вариант проверки не особо точный.