Почему российские масла могут "убить" современный двигатель

Весной 2022 года, на фоне общего кризиса импортные моторные масла в России подорожали в несколько раз. Некоторые автомобилисты считают, что заменой для зарубежной продукции могут стать масла отечественного производства. Однако если заливать такую жидкость в современный двигатель, соответствующий экологическим и прочим высоким требованиям, мотор вряд протянет долго. "Автовзгляд" объясняет, почему.

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В линейках масел «Лукойла», «Роснефти», «Газпромнефти», «Татнефти» и других российских компаний есть самая разная продукция. Основу для них уже давно и качественно делают на местных НПЗ, а вот присадки до недавних пор было гораздо проще и выгоднее закупать у ведущих мировых производителей. Поставщиками добавок были такие гиганты, как Oronite, Lubrizol, Infineum и Afton. Эти игроки контролируют около 90% мирового рынка. Остальная часть приходится на мелкие фирмы. Все эти компании принадлежат американским и европейским хозяевам, с которыми у России сейчас отношения обострились. При этом собственных производств современных присадок в стране почти нет.

Добавки, подходящие для двигателей старого образца (не очень форсированных и неэкологичных), в России делают. Но для "модных" моторов (турбированных, с высокой степенью сжатия, и с прочими особыми требованиями) такие присадки не подходят. А ведь в последнее время в РФ поставлялись машины именно с такими движками.

Современный мотор на отечественных добавках быстро убьется. Через две-три замены смазки он выйдет из строя. Поэтому владельцы машин с такими двигателями вынуждены покупать крайне дорогие зарубежные масла.