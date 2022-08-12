Сколько проживут моторы китайских кроссоверов: прогноз

Для новых моделей нет статистики слабых мест и распространенных поломок. За два-три года эксплуатации с автомобилем, как правило, не случается чего-то серьезного. Однако спрогнозировать, как поведет себя тот или иной двигатель или трансмиссия, можно. Издание "За рулем" попыталось предсказать, что будет с моторами четырех популярных китайских кроссоверов.

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Haval Jolion

haval.ru

Такие машины оснащаются единственным вариантом двигателя — GW4B15A объемом 1,5 литра и мощностью 150 лошадиных сил. Здесь есть наддув, прямой впрыск и цепной привод ГРМ. Полагается использовать бензин не ниже АИ-95.

Этот мотор совсем новый — он производится с 2020 года. Жалоб на серьезные неисправности пока не поступало, но за такой маленький срок их и не должно быть в принципе.

Ресурс двигателя оценивается в 200–220 тысяч километров. Это немного. Еще одно слабое место — роботизированная КПП, которая ставится на 90% автомобилей Haval Jolion. На нее уже есть негативные отзывы. Поэтому через пару лет, когда пробег проданных недавно машин превысит 100 тысяч километров, продавать их на вторичке будет трудно, а покупать — рискованно.

Chery Tiggo 4

chery.ru

Один из вариантов для Chery Tiggo 4 — атмосферный двигатель SQRD4G20 (2 литра, 122 лошадиные силы). Он имеет конструкцию с распределенным впрыском, которая нормально воспринимает 92-й бензин. Это хорошее качество. Однако нагар с прогрессирующим масложором после 100–120 тысяч километров, судя по всему, неизбежен.

Любителям мощности предлагается кроссовер с SQRE4T15B (1,5 литра, 147 сил). Здесь наддув сочетается с распределенным впрыском, а использование АИ-92 тоже допустимо. Маловероятно, что цепь ГРМ прослужит весь срок, однако раннего растяжения тоже не должно быть. За нее нужно обращать внимания примерно после 150 тысяч километров.

На Tiggo 4 с 2020 года ставится еще и атмосферный полуторалитровый мотор мощностью 113 лошадиных сил. Про него пока ничего не известно, но уже сейчас можно утверждать, что ресурс здесь будет выше, чем у наддувного — не 250 тысяч, а 300 тысяч километров.

Geely Coolray

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Мотор JLH-3G15TD объемом 1,5 литра и мощностью 150 или 177 лошадиных сил, который ставится на Geely Coolray — это доработанный клон B3154T от Volvo. Здесь есть турбина, три цилиндра, прямой впрыск и ременный привод ГРМ. АИ-92 допустим. Заявленный ресурс — от 230 тысяч километров.

Совершенно понятно, что стандартной проблемой для этого двигателя будет нагар на клапанах и кольцах. При использовании 92-й марки он накопится быстрее. Предположительно, после 100 тысяч километров нужно будет поменять турбину.

Geely Tugella

Wikipedia Commons

Tugella одновременно с платформой Volvo ХС40 получила и двухлитровый двигатель JLH-4G20TDB мощностью 238 лошадиных сил. Это немного измененный B4204T23 от того же шведского производителя. Имеется наддув, прямой впрыск, ременный привод ГРМ. Можно использовать топливо не ниже АИ-95.