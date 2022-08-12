Что делать, если в дороге снизился уровень масла

Если в дальней поездке вы обнаружили, что уровень масла достиг критически низкой отметки — нужно срочно принимать меры. Особенно острой ситуация становится, когда начинает мигать лампа аварийного давления масла в комбинации приборов. "За рулем" рассказывает, что нужно делать в подобных случаях.

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Узнав, что масла в двигателе стало крайне мало, водитель должен в первую очередь убедиться, что оно не вытекает из мотора. Масло может просачиваться сквозь уплотнение масляного фильтра, через выдавленный сальник или трещину в поддоне картера. Если нет сильной течи, и мотор работает ровно, можно продолжить поездку.

Лучше иметь в багажнике запас масла. При его отсутствии водитель должен быть готов долить в движок первое попавшееся масло, но непременно моторное. Еще можно использовать дизельное масло для КАМАЗа. Нужно помнить, что никакое масло не способно принести такого вреда, как недостаточный уровень этой жидкости в двигателе.

Разумеется, добравшись до автосервиса, нужно заменить дизельно-бензиновую смесь на смазку, разрешенную по инструкции автомобиля, а также выяснить причину падения уровня масла.