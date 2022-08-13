Как существенно сэкономить на запчастях для автомобиля

Автомобилисты стремятся к уменьшению расходов, связанных с обслуживанием машины, причём это является конкретной целью у многих из них. Подобный подход предполагает скрупулёзный выбор запасных частей, но экономия в данном сегменте иногда чревата преждевременными поломками.

Фото: car.ru car.ru

Существует правильный подход к поиску деталей, позволяющий найти необходимые комплектующие и запчасти. Покупая те или иные детали, нужно учитывать их влияние на безопасность движения. Первый совет – следует покупать фирменные изделия, изготовленные по лицензии, соответствующие требованиям производителя. При выборе необходимых запчастей надо понимать, что выпускаются оригинальные и неоригинальные детали и комплектующие запчасти. Неоригинальные, как правило, также изготавливаются с определённой степенью надёжности, но они не представлены в технологической карте машины.

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Их следует покупать лишь при полном совпадении технических характеристик с требованиями производителя. Они стоят на 35% меньше, чем оригинальные детали. В таком случае автомобилист значительно экономит и ничем не рискует.

Необходимо также отказываться от приобретения дешёвых комплектующих без оглядки на вопрос безопасности. Данный момент крайне важен, так как погоня за самыми дешёвыми запчастями может обернуться поломкой на дороге. Следующей рекомендацией является использование деталей с автомобилей, бывших в эксплуатации. Эксперты считают, что данный вариант вполне обоснован и полностью себя оправдывает.

Крайне важно учитывать, что некоторые приобретаемые запасные части непосредственно связаны с вопросами безопасности, в частности, детали тормозной системы.

В таком случае не стоит рисковать, покупать надо лишь новые запчасти. Те же требования относятся к электропроводке и деталям системы электроснабжения, лобовому стеклу, электронной системе управления мотором, инжекторам, форсункам и дроссельной заслонке. В эту же группу входят МКПП, «автомат» и бесступенчатый вариатор.

Каждый автомобилист принимает решение самостоятельно и приобретает детали в зависимости от его финансовых возможностей, а также с учётом дефицита тех или иных запчастей.