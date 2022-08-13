Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Автоэксперт
+21° в 
USD 60.16EUR 61.27
Войти в почту
47 минут назад

Новости автомира:  эксперты Consumer Reports назвали самые надежные и экономичные кроссоверы

Газета.Ru

Американский некоммерческий журнал Consumer Reports (CR), занимающийся исследованиями потребительских свойств товаров в США, опубликовал перечень из девяти моделей кроссоверов, которые назвал самыми надежными и экономичными.

Эксперты назвали самые надежные и экономичные кроссоверы
Фото: HyundaiHyundai

Для составления рейтинга эксперты протестировали 129 различных автомобилей. В список лучших кроссоверов по мнению аналитиков CR попали Hyundai Tucson, Subaru Forester, Toyota RAV4 Prime, Subaru Crosstrek, Lexus NX, Honda CR-V, Lexus UX, Toyota Corolla Cross и Toyota RAV4.

Эксперты отметили, что в итоговый список вошли гибридные и обычные внедорожники, которые хорошо зарекомендовали себя в дорожных испытаниях Consumer Reports, получили высокий рейтинг надежности и расходуют не более 8,4 л топлива на 100 км пути. Также эти модели в базовой комплектации оборудованы системами предупреждения о возможном столкновении и автоматического экстренного торможения.

Ранее эксперты Consumer Reports перечислили надежные пятилетние седаны, которые экономят деньги.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители