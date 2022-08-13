Эксперты назвали самые надежные и экономичные кроссоверы

Американский некоммерческий журнал Consumer Reports (CR), занимающийся исследованиями потребительских свойств товаров в США, опубликовал перечень из девяти моделей кроссоверов, которые назвал самыми надежными и экономичными.
Для составления рейтинга эксперты протестировали 129 различных автомобилей. В список лучших кроссоверов по мнению аналитиков CR попали Hyundai Tucson, Subaru Forester, Toyota RAV4 Prime, Subaru Crosstrek, Lexus NX, Honda CR-V, Lexus UX, Toyota Corolla Cross и Toyota RAV4.
Эксперты отметили, что в итоговый список вошли гибридные и обычные внедорожники, которые хорошо зарекомендовали себя в дорожных испытаниях Consumer Reports, получили высокий рейтинг надежности и расходуют не более 8,4 л топлива на 100 км пути. Также эти модели в базовой комплектации оборудованы системами предупреждения о возможном столкновении и автоматического экстренного торможения.
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