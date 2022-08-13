Эксперты назвали самые надежные и экономичные кроссоверы

Эксперты отметили, что в итоговый список вошли гибридные и обычные внедорожники, которые хорошо зарекомендовали себя в дорожных испытаниях Consumer Reports, получили высокий рейтинг надежности и расходуют не более 8,4 л топлива на 100 км пути. Также эти модели в базовой комплектации оборудованы системами предупреждения о возможном столкновении и автоматического экстренного торможения.