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1 час назад

Автомобиль Volkswagen Стивена Хокинга выставили на продажу

Газета.Ruиещё 2

Личный автомобиль физика Стивена Хокинга, микроавтобус Volkswagen Caravelle выставили на британской аукционной площадке Silverstone.

Автомобиль Volkswagen Стивена Хокинга выставили на продажу
Фото: silverstoneauctions.comsilverstoneauctions.com

Микроавтобус Volkswagen Caravelle GL 112 1988 года выпуска Хокинг использовал на своей свадьбе в 1995 году. Ученый купил автомобиль еще новым и использовал до 1999-го, когда состояние здоровья Хокинга начало ухудшаться. На аукцион микроавтобус выставил племянник ученого, который владеет машиной с 2003 года.

Автомобиль оснащен 2,1-литровым бензиновым двигателем мощностью 112 л.с. Пробег составляет 145 тыс. км. К микроавтобусу прилагаются записи о техобслуживании в Кембридже. Аукцион состоится 27 августа.

Хокинг умер в марте 2018 года в возрасте 76 лет. В 1963 году, когда Хокинг заканчивал Оксфордский университет, врачи диагностировали у него боковой амиотрофический склероз — заболевание двигательных нейронов, которое лишает мышцы человека возможности двигаться.

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