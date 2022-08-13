Автомобиль Volkswagen Стивена Хокинга выставили на продажу

Микроавтобус Volkswagen Caravelle GL 112 1988 года выпуска Хокинг использовал на своей свадьбе в 1995 году. Ученый купил автомобиль еще новым и использовал до 1999-го, когда состояние здоровья Хокинга начало ухудшаться. На аукцион микроавтобус выставил племянник ученого, который владеет машиной с 2003 года.