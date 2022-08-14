Какие детали стали воровать с машин чаще всего?

Автомобилисты в России в последнее время все чаще сталкиваются с проблемой - злоумышленники крадут запчасти с припаркованных машин. На такие действия преступников толкает дефицит запасных частей на рынке. Какие детали чаще всего интересуют воров?

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Статистику по украденным запчастям для автомобилей ведут не только сотрудники МВД, но и страховые компании. Данные показывают, что чаще всего злоумышленники обращают внимание на зеркала заднего вида. Такая проблема преимущественно встречается в сегменте премиальных марок - Mercedes, BMW, Audi и Toyota. Практика показывает, что проще всего снимать зеркала у автомобилей Land Cruiser и Camry. Для этого достаточно просто сложить их руками и открутить крепления отверткой. Стоимость такой детали у официального дилера достаточно высокая - около 25 000 рублей. Для защиты зеркал рекомендуется наносить на корпус VIN-номер.

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Второе место в рейтинге занимают колеса и колесные диски. На снятие данных элементов у современных воров уходит не так много времени. Для этого нужно только ослабить гайки на колесе, подставить под днище кирпичи и поднять борт при помощи домкрата. Если речь идет о колесах с большими дисками, они могут оцениваться в крупную сумму - до 300 000 рублей.

Для воров и злоумышленников привлекательными считаются фары. Чаще всего их воруют с VW Touareg. У данного автомобиля передняя ксеноновая фара оценивается в среднем в 25 000 рублей. Если рассматривать марки Porsche, Volvo и Land Rover, стоимость может оказаться гораздо выше.

Рискам подвержены и катализаторы. Чтобы украсть такой элемент, нужно поднять транспортное средство на домкрате. Процедура не занимает даже 5 минут. Как правило, злоумышленники делают это ночью. В некоторых случаях за 1 кг можно выручить до 15 000 рублей. Если рассматривать керамические нейтрализаторы, стоимость 1 кг составляет 140 000 рублей.