Какие новинки, не попавшие в Россию, можно купить за рубежом

Было бы не совсем правильно утверждать, что текущий год должен был стать очень богатым на премьеры, но кое-что новое появиться должно было обязательно. И некоторые производители уже начали продажи новых моделей, но по понятным причинам нам они пока не светят. Во всяком случае, официально. А вот неофициально… Что, если поехать в какую-нибудь соседнюю страну за свежей моделью, которой нас лишили? В принципе, такой вариант возможен. Давайте посмотрим, какие из объехавших Россию автомобилей можно купить в соседних странах.

Фото: Колеса.ру Колеса.ру

С таможней и без

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Наверное, вкратце стоит напомнить, что практически все автомобили из ближайших стран (а в первую очередь нас интересует Казахстан и, как ни странно, Беларусь) в Россию можно привезти без растаможки. Единственное условие: страна вывоза должна входить в Евразийский экономический союз (ЕАЭС). В этом случае оплатить требуется только таможенный сбор и акциз, что не так дорого, как полная растаможка. Ну и если автомобиль официально не разрешено продавать в России, нужно ещё получить свидетельство о безопасности конструкции транспортного средства (СБКТС). И это тоже не слишком дорогой и решаемый вопрос.

Если же автомобиль выпущен не на территории страны ЕАЭС, то его растаможка будет сложнее и дороже. К счастью, почти все новинки, которые мы ждали, но не получили, можно купить в странах Евразийского экономического союза. Вот с них мы и начнём, а потом посмотрим, что за какими машинами придётся ехать заметно дальше и с более толстой пачкой денег. А пока – добро пожаловать в Беларусь.

Зашли с тыла

Renault у нас любили, но выборочно: в основном недорогие Логаны и Дастеры. Каптюры тоже пользовались спросом, а вот более дорогие модели популярными так и не стали. Один из таких «неудачников» – Koleos, который и без всяких политических коллизий на российском рынке удержаться не смог. Но некоторым он всё-таки нравился, и мечта о Колеосе до сих пор жива во многих сердцах. Только где его теперь взять – неновый по сути, но новый по состоянию?

Тут совершенно внезапно на помощь пришла компания «Автопромсервис» – до недавнего времени официальный дилер Рено в Беларуси. Как вы знаете, импорт этих автомобилей запрещён в обе страны, но, видимо, склад невостребованных Колеосов кому-то не даёт покоя. Поэтому за ними позвали россиян: приезжайте, покупайте, уезжайте. Обещают даже приятные бонусы. Первый – это подготовка всех необходимых для ввоза в РФ документов. Второй – возможность оплатить машину в российских рублях (цену на сайте, кстати, тоже указали в этой валюте). Главное – заберите их хоть кто-нибудь. Откуда такой посыл?

Такой посыл обусловлен тем, что кроссовер предлагают в единственной комплектации Premium Plus, которая стоит не совсем скромные 3 590 000 рублей. И он может быть только одного цвета – тёмно-фиолетовый. Если это не останавливает, то можно рассмотреть машину подробнее.

Редкая для нас особенность этого Колеоса – его южнокорейское происхождение (на родине его продают под именем Samsung QM6), но это не главное. Главное, что в этой комплектации Koleos выглядит действительно премиальным кроссовером. Тут есть и камеры заднего вида, и акустика BOSE, и ключ-карта с дистанционным запуском, и бортовой компьютер с 7-дюймовым экраном, и персонализируемая панель приборов, и система автоматической парковки, и даже вентиляция передних сидений. Про двухзонный климат-контроль и многое другое даже говорить не буду – их можно встретить и в более простых автомобилях.

Технически ничего революционного в Колеосе нет. Тем паче, что выбора тоже не дают: в единственной предложенной комплектации Premium Plus предложен бензиновый мотор объёмом 2,5 л (171 л.с.) в паре с вариатором X-Tronic CVT, а привод будет полным с фирменным названием All Mode 4x4-i.

В общем, добро пожаловать в Минск – нас там ждут. Разумеется, с деньгами.

И снова в Казахстан

Мы совсем недавно рассказывали, как можно съездить в Казахстан за новой машиной. А теперь пришло время рассказать, за какой именной машиной туда можно съездить.

Сначала коротко напомним, что в материале о выборе машины в Казахстане мы сравнивали два разных поколения Sportage: у нас предлагается «старое», а актуальное начали продавать тихо, без официального объявления и в небольших объемах. Зато у соседей новый Sportage представлен вполне официально. Так что с него и начнём.

В Казахстане новый Sportage можно выбрать в комплектациях Classic, Comfort, Luxe, Prestige, Style, Premium, X-Line и X-Line+. В комплектации Classic привод может быть только передним, в Comfort можно выбрать как передний, так и полный, во всех остальных комплектациях он может быть только полным. Коробка – только шестиступенчатый автомат. Моторы – либо двухлитровые бензиновые MPI мощностью 150 л.с., либо бензиновые моторы с непосредственным впрыском 2,4 GDI мощностью 184 л.с. Понятно, что даже совсем «пустой» Sportage бедным не назвать. Тут уже в базе есть хотя бы мультифункциональное рулевое колесо, Bluetooth, передние и задние электростеклоподъёмники, система контроля давления в шинах, кондиционер, фронтальные, передние и боковые подушки и шторки безопасности. Ну а за деньги можно получить и множество других «плюшек»: от раздельного климат-контроля и вентиляции сидений до интеллектуального круиз-контроля с помощником движения в пробке и беспроводной зарядки для телефона.

Стоимость нового Sportage по нашим меркам вполне гуманная. За кроссовер в самом простом исполнении просят всего около 1 634 000 рублей, за топовый X-Line+ придётся выложить 2 407 000 рублей. Как тут не вспомнить старый анекдот про «офигеть, заверните два»?

Пока гуляем по дилерам Kia в Казахстане, приценимся к ещё одному автомобилю, которого у себя мы, похоже, не увидим – Kia К9.

К9 должна была заменить дорестайлинговый седан с именем К900, но сделать этого не успела. А вот в Казахстане новый представительский седан в продаже есть. Правда, всего в одной комплектации – Premium. Но жаловаться на неё – большой грех, потому что тут есть всё и даже больше. Эстеты наверняка оценят и вставки из дерева в салоне, и замшу, и кожу Nappa, и люк, и многое другое. А вот выбрать мотор и коробку передач тут тоже нельзя в силу единственной комплектации, так что в любом случае под капотом будет стоять V6 объёмом 3,3 л (GDI, 249 л.с.), а в паре с ним работает восьмиступенчатый классический автомат. Привод будет тоже только полным.

Стоимость, как и стоило ожидать, кажется невысокой – всего 5 070 700 р. По нашим меркам – нормально, приблизительно как две Весты.А теперь в этой же стране зайдём в гости к другим корейцам – к Hyundai. Тут у них есть не то, чтобы новая модель, а новая комплектация – Tucson N Line. Делать нечто в приспортивленном стиле корейцы начали давно, и у предыдущего поколения Tucson она тоже была. А теперь за ней придётся ехать в другую страну. Вот только стоит ли?

Понятно, что в исполнении N Line выбирать нечего: мотор, коробка, детали экстерьера и интерьера там только те, что уже выбрали маркетологи и дизайнеры за клиента. И надо признать, выбор мотора немного странный: единственный двигатель на N Line, который предлагают в Казахстане, это двухлитровый дизель (186 л.с.). Вместе с ним дадут восьмиступенчатый автомат, полный привод и частичку спортивного духа: алюминиевые накладки педалей, немного другие сиденья (причём водительское – с десятью электрорегулировками), очень много электронных ассистентов и других атрибутов современного автомобиля. И попросят за всё это от 1 926 000 рублей.

Интересно, что на сайте российского дилера форма заказа Tucson N Line тоже есть. Машины, правда, нет.

За океаном

Есть ещё один автомобиль с шильдиком N Line, который нам обещали, но не дали. Это Hyundai Creta. Особенно обидно, что презентовать Creta N Line должны были как раз у нас, в России, но увы. И эту Крету от греха подальше презентовали аж в Бразилии.

Бразилия в Евразийский экономический союз не входит, так что если кому-то придёт странная идея ехать туда за Кретой, придётся смириться с мыслью о полной растаможке. Но как мы знаем, стоимость растаможки во многом зависит от объёма мотора, а вот тут как раз всё отлично: вместо привычного нам мотора объёмом 1,6 или 2,0 л в бразильской Крете стоит литровый трёхцилиндровый турбомотор (120 л.с.). Коробка – только автоматическая, а вот оснащение для Креты и вправду богатое. Тут есть и панорамная крыша, и вентиляция сидений, и многозонный климат-контроль, и виртуальная приборная панель. В Бразилии за эту роскошь попросят что-то около 1 970 000 рублей, но понятно, что с учётом растаможки и перевозки этого автомобиля в Россию предложение шоколадным уже не кажется. Правда, остаётся надежда, что эта машина появится если не на российском, то хотя бы на более близком рынке. Но это не точно.

Ну хорошо: с теми, кого действительно хоть немного ждали, разобрались. А что с тем, чего не очень-то ждали, но теперь внезапно расстроились? Например, с рестайлинговой Toyota RAV4.

Да, японцы с этим обнолением «рафика» знатно тянули резину. Сначала они показали рестайлинг для США, затем – для некоторых азиатских стран, только в начале этого года – для Европы. И следующими должны были стать мы, но не успели. Тем не менее из Европы эту машину привезти можно. Тем более что не так давно этот кроссовер успели обновить ещё раз (как раз для европейского рынка). Так что вариант может быть интересным, хотя, конечно же, ввозить его придётся тоже с растаможкой по полной стоимости.

Если честно, Тойота в России всегда была дорогой, причём и на вторичном рынке тоже. И трудно сказать, как шли бы продажи обновлённого RAV4, если бы он у нас был. История сослагательного наклонения не терпит, поэтому молчим и смотрим, что это за машина.

В Европе чисто бензиновых RAV4 нет. Там они есть только в гибридных версиях с бензиновым 2,5-литровым мотором (177 л.с.), электродвигателем и электромеханическим вариатором. Суммарная мощность составляет 218 л.с. у переднеприводного кроссовера и 222 л.с. – у полноприводного. У нас, наверное, были бы простые бензиновые «рафики», такие, как в США – с обычным 2,5-литровым атмосферным мотором (206 л.с.) и восьмиступенчатым автоматом.

Если есть ещё кто-то, кто не поругал Тойоту за этот RAV4, налетайте – сейчас самое время. Чаще всего кроссоверу прилетало за несколько спорный дизайн и немного архаичный салон, так вот после обновлений хотя бы в салоне кое-что стало заметно приличнее. Например, появилась светодиодная подсветка (включая кнопки стеклоподъёмников), электрорегулировки пассажирского кресла, дополнительные разъёмы USB. А вот те же самые климат-контроль, системы помощи водителю, 9-дюймовый экран мультимедийной системы, цифровая «приборка», беспроводные зарядки, восемь подушек безопасности и все остальные атрибуты продвинутого кроссовера у RAV4 этого поколения были всегда. Правда, они всегда были не дешёвыми.

Самая простая версия LE с передним приводом, 2,5-литровым мотором и АКП в пересчёте на рубли обойдётся в США приблизительно в 1 635 000 рублей. Самый простой гибрид в версии Hybrid LE стоит около 1 793 тыс. Топовый бензиновый Limited вытянет из кармана 2 151 тыс. руб, а гибридный Hybrid Limited – около 2 308 000 рублей.

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