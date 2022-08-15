Чем рискует покупатель автомобиля из-за границы у перекупщиков

Россияне стали чаще обращаться к профессиональным перекупам автомобилей, которые умеют находить и покупать автомобили за рубежом. Об этом сообщает Autonews. При этом у такого способа приобретения машины есть риски.
Как сообщил изданию представитель Национального союза автомобилистов (НАС) Антон Шапарин, главной проблемой для покупателя могут стать подложные документы. Автомобили с двигателями «Евро-0» могут ввезти как «Евро-4» или «Евро-5». По словам эксперта, таких автомобилей много в Арабских Эмиратах. При этом, Росстандарт регулярно проверяет все оформленные в России свидетельства о безопасности конструкции транспортного средства (СБКТС) и выявляет «серые» документы. В итоге ГИБДД может аннулировать регистрацию такой машины.
Еще один риск – заниженная таможенная стоимость автомобиля. Например, вместо стоимости машины $50 тыс. в декларации могут указывать $20 тыс. Это влияет на стоимость растаможки. Однако, у российских таможенников есть специальные справочники, где указаны средние цены на машины. Поэтому, если обман вскроется, то покупателю придется доплатить пошлину согласно реальной стоимости машины. При этом, по словам эксперта, самый надежный вариант — покупка уже растаможенной и очищенной машины.