Чем рискует покупатель автомобиля из-за границы у перекупщиков

Россияне стали чаще обращаться к профессиональным перекупам автомобилей, которые умеют находить и покупать автомобили за рубежом. Об этом сообщает Autonews. При этом у такого способа приобретения машины есть риски.

Фото: Виталий Тимкив/РИА «Новости» Виталий Тимкив/РИА «Новости»

Как сообщил изданию представитель Национального союза автомобилистов (НАС) Антон Шапарин, главной проблемой для покупателя могут стать подложные документы. Автомобили с двигателями «Евро-0» могут ввезти как «Евро-4» или «Евро-5». По словам эксперта, таких автомобилей много в Арабских Эмиратах. При этом, Росстандарт регулярно проверяет все оформленные в России свидетельства о безопасности конструкции транспортного средства (СБКТС) и выявляет «серые» документы. В итоге ГИБДД может аннулировать регистрацию такой машины.