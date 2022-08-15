Как выбрать автомобильный аккумулятор?

Автомобильная АКБ является довольно дорогим и важным узлом в машине. Вследствие этого, приобретение аккумулятора - ответственное дело.

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Одним из основных критериев выбора АКБ являются размеры. Аккумуляторы следует подбирать, основываясь на модель авто. Особое внимание нужно обратить на опорную пластину. Она должна быть гладкой и обладать достаточной толщиной, чтобы прослужить дольше, в ходе вибраций, а также ударов. Крепления должны быть максимально надежными. Следует обращать внимание на их размеры.

Следующим критерием при выборе аккумулятора, является его ёмкость. Чем она больше, тем дольше стартер сможет крутить двигатель. При этом, заряд АКБ будет осуществляться дольше, что увеличивает её стоимость. Емкость аккумуляторной батареи часто подбирается, учитывая объёмы мотора. Не нужно приобретать АКБ с «запасом» емкости, так как это нецелесообразно в вопросе стоимости и размеров.

Ещё нужно обращать внимание на стартовый ток. В особенности это важно в случае использования АКБ в регионах с холодным климатом. Чем ниже температуры в регионе страны, тем больше должен быть показатель пускового тока.

В ходе покупки батареи следует проверить полярность. Минусовые и плюсовые клеммы могут размещаться с разных сторон. При этом, полярность может быть в данном случае прямой (плюсовая клемма расположена по левую сторону), либо обратной – по правую.

Модель выбирается в зависимости от имеющихся особенностей машины. Эксперты не рекомендуют разворачивать АКБ для изменения полярности либо наращивать проводку.

Во время выбора аккумуляторной батареи для транспортного средства оцениваются также дополнительные опции. Речь, к примеру, ведётся о наличии индикатора заряда, а также ручки для удобной переноски АКБ.