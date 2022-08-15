Российский электромобиль Evolute: цены и что еще известно об электрокаре

Электромобиль Evolute i-Pro, производство и продажи которого начнутся в России в сентябре, будет стоить около 2 млн рублей с учетом государственных субсидий. Об этом изданию "Китайские автомобили" сообщили в Evolute. Там отметили, что эта машина будет доступна как корпоративным, так и частным клиентам, а не только компаниям, как первоначально сообщали СМИ. Среди городов, где начнутся продажи i-Pro — Москва, Санкт-Петербург, Нижний Новгород.

Фото: Evolute Evolute

Как пояснили в Evolute, рекомендованная розничная цена автомобиля — менее 3 млн рублей, однако реальная стоимость будет ниже благодаря субсидированию по кредитным и лизинговым программам. Субсидия составит 35%, но не более 925 тысяч рублей. Таким образом, итоговая сумма будет около 2 млн рублей, подчеркнули в компании.

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Электрический седан Evolute i-Pro был презентован 4 августа в рамках евразийского форума «Такси» в Москве. Прототипом для него стал китайский электрокар Dongfeng Aeolus (Fengshen) E70.

Российский автомобиль будет оснащаться двигателем мощностью 163 лошадиные силы. Разогнаться до сотни эта машина сможет за 9,5 секунды. Запас хода составит 420 км по циклу NEDC, в соответствии с официальными данными. Однако автомобильный эксперт, главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков считает, что реальный запас хода i-Pro в городских условиях будет достигать примерно 250 км. Емкость батареи российского электрокара — 53 кВт-ч, передает ixbt.com.

Размеры i-Pro — 4680 x 1720 x 1530 мм. Его колесная база составляет 2700 мм.

Электрокары Evolute i-Pro будут продаваться в таких городах, как Москва, Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Краснодар, Сочи, Казань, Воронеж, Липецк и Ростов-на-Дону. По данным “Китайских автомобилей», возможно также, что новая машина поступит дилерам в Крыму.

Evolute i-Pro станет первым автомобилем в линейке бренда, который поступит в продажу. Всего модельный ряд марки Evolute представлен пятью моделями. Помимо седана i-Pro планируется производство трех кроссоверов и минивэна.

Проект производства электромобилей под брендом Evolute — результат договоренностей между Минпромторгом, правительством Липецкой области и расположенным в этом регионе заводом "Моторинвест", где и будут выпускаться машины. Заключенный сторонами контракт предполагает сборку электрокаров по полному циклу, а также литий-ионных аккумуляторов для них. Ожидается, что инвестиции в бренд Evolute составят более 13 млрд рублей. Проект позволит создать свыше двух тысяч рабочих мест, пишет "Авто.ру Журнал".

Автомобили Evolute будут копиями машин китайской компании Dongfeng. Сначала планировалось, что первой моделью в линейке российского бренда станет не седан i-Pro, а кроссовер i-Joy. Прототипом для этого SUV стал автомобиль Seres 3.

Два других кроссовера от Evolute будут носить наименования Free и i-Jet. Они являются копиями моделей Dongfeng под названиями Voyah Free и Seres SF5 соответственно. В разработке последнего принимал участие сооснователь Tesla Мартин Эберхард.