Стал известен самый популярный «китаец» июля

В сегменте китайских автомобилей представлено большое количество моделей, которые пользуются спросом в России. Аналитики периодически изучают уровень реализации на рынке и выявляют автомобили, которые имеют большую популярность. В июле этого года в стране появился новый лидер автомобилей китайского производства.

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Паркетник модели Geely Coolray в июле стал самым популярным на рынке России. Как сообщили в аналитическом агентстве “Автостат”, в указанный период было реализовано 1219 автомобилей данной модели. В результате кроссовер попал в ТОП-5 самых продаваемых машин на рынке России, заняв 4 строчку.

Напомним, что сейчас приобрести паркетник Geely Coolray в России можно в одной комплектации. Автомобиль предлагается с системой переднего привода и мотором на 1,5 литра с турбиной. Производительность силовой установки в данном случае составляет 150 л.с. Минимальная стоимость транспортного средства в автосалонах 2 300 000 рублей.

Эксперты решили выяснить, сколько приходится тратить на обслуживание данного автомобиля. В ходе исследования было установлено, что на 1 км пути нужно потратить 9 рублей. В месяц расходы при постоянной эксплуатации составляют 15 000 рублей. За 5 лет автомобиль потребует 900 000 рублей. Такие расходы применимы в том случае, если за 5 лет автомобиль в общей сложности проедет 100 000 км в Москве или Московской области. В ходе анализа учитывали возраст водителя и стаж - 35 и 10 лет.

Больше всего расходов уйдет на топливо - 333 200 рублей от общей суммы. В процентном соотношении это составляет 37%. Еще 27% придется потратить владельцу транспорта на техническое обслуживание - 239 800 рублей. Страхование ОСАГО и КАСКО занимает 23% - 207 900 рублей. Оставшиеся 13% будут потрачены на приобретение зимнего комплекта шин и уплату транспортного налога.