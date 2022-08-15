Штраф за разговор по телефону за рулем в 2022 году

Правила дорожного движения разрешают водителям говорить по телефону за рулем только в том случае, если у них при этом свободны руки. Автомобилистов, которые нарушают это требование, наказывают денежным взысканием. Рассказываем, сколько составляет штраф за телефон за рулем, чем опасны такие разговоры во время движения, и как разрешается разговаривать по мобильнику при управлении автомобилем.

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Почему опасно использовать телефон во время движения

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Водитель отвлекается, когда ведет разговор по телефону во время движения. Чтобы переключить внимание с переговоров на ситуацию на дороге, требуется большое усилие мозга. По данным ГИБДД, использование телефона за рулем замедляет реакцию на три секунды, пишет сайт "Мои штрафы".

На дороге за это время может произойти многое. Например, на проезжей части неожиданно появится пешеход, или автомобиль обгонит тяжелая фура. Кто не успеет вовремя отреагировать, тот может попасть в аварию. Поэтому использование телефона за рулем влияет на смертность на дорогах.

Что написано в ПДД, и сколько составляет штраф

В пункте 2.7 Правил дорожного движения говорится, что водителю запрещается "пользоваться во время движения телефоном, не оборудованным техническим устройством, позволяющим вести переговоры без использования рук". За нарушение этого требования полагается штраф в размере 1500 рублей.

Как можно использовать телефон во время движения

Во время разговора по телефону во время движения руки водителя должны быть свободны. Этого можно достичь следующими способами:

подключить гарнитуру;

подключить телефон к мультимедиа;

включить громкую связь;

поговорить по телефону после остановки.

Подключить гарнитуру. Чтобы водитель не нарушил ПДД, он может воспользоваться как проводной, так и беспроводной гарнитурой.

Мультимедийная система с Bluetooth. Почти все современные автомобили позволяют подключать телефон к мультимедийной системе по Bluetooth. Таким образом, разговаривать можно через микрофон и динамики этой системы, и руки при этом будут свободными. Чтобы ответить на вызов, нужно будет нажать на кнопку на панели мультимедиа.

Включить режим громкой связи. Еще один способ — просто говорить по громкой связи. Можно при этом положить мобильный телефон на панель, однако в этом случае при резком движении автомобиля он может упасть. Существуют специальные держатели для гаджетов, которые устанавливаются на панели, в том числе магнитные. Если закрепить мобильник в таком держателе, он будет надежно зафиксирован.

И, пожалуй, самый простой способ избежать штрафа, когда нужно срочно поговорить по телефону — просто остановиться на обочине и только после этого начать разговор.

ТАСС

Как фиксируются нарушения

Штраф за разговор по телефону за рулем можно получить, если:

нарушение снимет камера;

машину остановит сотрудник ГИБДД;

о нарушении расскажут свидетели;

данные предоставит оператор сотовой связи.

Нарушение снимет камера. Распространенный способ — фото- и видеофиксация нарушения. Водитель, который держит телефон в руках во время движения, может попасть в объектив дорожной камеры. Полученные фото или видео станут основанием для того, чтобы ему выписали штраф.

Водителя остановит сотрудник ГИБДД. За использование телефона за рулем без устройства hands free водителя может остановить сотрудник ГИБДД.

Обо всем расскажут свидетели. Очевидцы могут сообщить на суде, что перед аварией водитель вел разговор по телефону, держа телефон в руке.

Информация поступит от оператора сотовой связи. Факт нарушения может быть выявлен, если сотрудник ГИБДД запросит у оператора сотовой связи детализацию звонков. Это тоже используется в случаях, когда доказать вину водителя нужно в суде. Как правило, речь в данном случае идет о серьезных делах (пьяная езда или ДТП с жертвами).

Можно ли писать сообщения за рулем

Водитель нарушает ПДД, не только когда он разговаривает по телефону без использования средств hands free, но и когда он использует мобильник по другому назначению во время движения, держа его в руках. Об этом рассказал "Рамблеру" автоюрист Илья Москвитин.

"Когда вы пользуетесь телефоном и отвлекаетесь от дороги — без разницы, пишете вы смс, набираете адрес в навигаторе во время движения или смотрите какие-то новости — когда вы взяли телефон в руки — это нарушение КоАП и Правил дорожного движения", — пояснил Москвитин.

По его словам, если водитель пишет сообщения, находясь за рулем, гаишник может сослаться на тот же пункт 2.7 ПДД, запрещающий "пользоваться во время движения телефоном, не оборудованным техническим устройством, позволяющим вести переговоры без использования рук". В этом случае водителю будет назначен тот же самый штраф в размере 1500 рублей.