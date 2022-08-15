Эксперты подсчитали расходы владельца УАЗ «Патриот» за 5 лет

Российский внедорожник УАЗ “Патриот” можно приобрести у дилеров за привлекательную сумму. В базовой комплектации автомобиль оценивается в 1 545 000 рублей. Как известно, при покупке транспортного средства стоит учитывать не только прайс, но и расходы на его последующее обслуживание. Рассмотрим, в какую сумму обходится российский УАЗ “Патриот”.

Эксперты оценили особенности обслуживание автомобиля УАЗ “Патриот” в России. Выяснилось, что версия с механической КПП обходится в 9 рублей 80 копеек на 1 км пути. Если рассматривать расходы на транспорт за месяц, они составляют 16 400 рублей. За 5 лет выходит круглая сумма - почти 1 000 000 рублей. Но данные расчеты справедливы при условии, что транспортное средство за 5 лет проехало 100 000 км по дорогам Москвы и Московской области. В анализе брали во внимание возраст и стаж автомобилиста - 35 и 10 лет соответственно.

Из общей суммы 68% уходит на покупку топлива. Вторая крупная статья расходов - страхование по ОСАГО и КАСКО, которое занимает еще 18%. Остальные 14% владельцу отечественного внедорожника придется потратить на приобретение комплекта зимних покрышек и уплату налога на транспорт.

Если автомобиль оснащается автоматической КПП, расходы окажутся немного выше. Так, 1 км пути обойдется владельцу в 10 рублей 20 копеек. В месяц сумма составит 17 000 рублей, а за 5 лет - более 1 000 000 рублей. В процентном соотношении все сопоставимо с расчетами для автомобиля с МКПП. На топливо будет потрачено 666 400 рублей, на техническое обслуживание транспортного средства - 71 482 рубля.

Кроме того, за 5 лет на приобретение комплекта зимних шин владелец потратит 48 040 рублей. Страхование по ОСАГО и КАСКО займет 58 996 и 146 084 рубля соответственно. Еще одна крупная статья расходов - транспортный налог, который за все время составит 26 250 рублей.