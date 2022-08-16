Как нас дурят с ОСАГО: почему выплаты слишком низкие

При подсчете ущерба по ОСАГО учитываются не реальные рыночные цены деталей, а суммы, установленные по выгодной для страховщиков методике, рассказал с беседе с блогом автоэксперта Дмитрия Машкова юрист по имени Сергей из Тулы. По его словам, это позволяет страховым компаниям выплачивать потерпевшей стороне суммы значительно меньшие по сравнению с настоящей стоимостью ремонта.

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Юрист напомнил, что в 2014 году была введена новая единая методика подсчета ущерба по ОСАГО. Эту методику привязали к справочникам Российского союза автостраховщиков (РСА).

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"Что произошло? РСА сам устанавливает себе же цены, по которым он должен платить. И цены эти обновляются не то чтобы часто, грубо говоря — раз в квартал. Первый момент — это то, что они неактуальные, а второй момент — что они считаются по самому низкому аналогу", — сказал эксперт.

По его словам, цены могут отличаться просто катастрофически.

"Грубо говоря — бампер стоит восемь тысяч по единой методике, а по среднему рынку — 40 тысяч", — добавил юрист.

Разница между средней рыночной стоимостью деталей и суммами, установленными в соответствии с единой методикой подсчета ущерба, может составлять 30%, пояснил он.

Как рассказал эксперт, второй способ занижения выплат — подсчет износа автомобиля.

"Страховщики гениально придумали, что надо все считать с учетом износа. Средний возраст автомобиля, по-моему, 12 лет в России. Износ считается — если максимально упрощенно — чем больше возраст, чем больше пробег — тем больше износ. Максимальный износ — 50%. При возрасте 12 лет, скорее всего, износ будет в районе 50%", — сказал юрист.

Если ремонт в реальности стоит 100 тысяч рублей, из него нужно вычесть разницу по единой методике подсчета ущерба — около 30%. Получается, что страховая компания выплатит потерпевшему 70 тысяч рублей. Если добавить сюда разницу с учетом износа, может получиться, что сумма выплат уменьшится, например, до 50 тысяч рублей, рассказал Сергей.

Он также подчеркнул, что сейчас, в связи с кризисом цены на запчасти растут очень быстро, а суммы по единой методике подсчета ущерба обновляются только раз в квартал. Таким образом, разрыв между размером выплат и реальной стоимостью деталей на рынке резко увеличивается.

"Возникает вопрос — кто эту разницу покроет? Наш Конституционный суд несколько лет назад решил гениально: эту разницу должен покрывать виновник. Надо понимать, что в настоящий момент ОСАГО вас вообще ни от чего не защищает. То есть вы попали в ДТП. Соответственно, страховая компания что-то выплатила вашему потерпевшему. Потерпевший со страховой судиться не захотел и решил посудиться с вами. И вам прилетает в один прекрасный момент иск на несколько сотен тысяч рублей. И вы ничего не сделаете, потому что все по закону", — объяснил юрист.

Эксперт отметил, что истцы, как правило, не хотят подавать в суд на страховые компании, потому что это сильная сторона, имеющая хорошую защиту. В связи с этим потерпевшие стремятся взыскивать разницу между реальной стоимостью ремонта и выплатами по ОСАГО с виновника ДТП.