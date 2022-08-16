Что делать при ДТП: оформление и нюансы

Существует алгоритм действий для автомобилистов, которые попали в аварию. Рассказываем, что и в каком порядке должен сделать каждый водитель, оказавшийся в этой неприятной ситуации. Есть два варианта действий. Первый — оформление ДТП могут осуществить прибывшие на место сотрудники ГИБДД. Другой вариант — составить так называемый европротокол, позволяющий оформить ДТП без вызова ГИБДД.

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Что делать в случае аварии

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Если вы попали в ДТП, действуйте следующим образом:

Остановите автомобиль и проверьте целостность бензобака.

Включите аварийную сигнализацию.

Выставьте знак аварийной остановки на расстоянии 15 метров от автомобиля в пределах населенного пункта и в 30 метрах вне городской черты.

Проверьте, есть ли пострадавшие в результате ДТП. При необходимости вызовите скорую помощь. В случае, если медики не могут добраться до места происшествия, правила дорожного движения разрешают водителю самому доставить людей, получивших травмы, в медицинское учреждение, пишет pravoved.

Далее нужно вызвать сотрудников ГИБДД и сообщить об аварии в страховую компанию.

Ожидайте полицейских.

ДТП без пострадавших

Если в результате аварии никто не пострадал, прибывшие на место полицейские заполняют следующие документы:

справка о ДТП;

схема аварии;

протокол об административном правонарушении (его копии должны быть у участников ДТП).

Кроме того, полицейские должны зафиксировать показания, которые дадут свидетели ДТП и его участники.

ДТП с пострадавшими

При наличии пострадавших в результате аварии сотрудники ГИБДД составляют следующие бумаги:

справка о ДТП;

схема аварии;

протокол осмотра транспортного средства;

приложение к протоколу (сведения о пострадавших и очевидцах);

акт медосвидетельствования на состояние опьянения у участников ДТП.

Советы для виновника ДТП

Существуют также рекомендации для виновника ДТП. Вот некоторые из них:

Если вы точно уверены, что авария произошла по вашей вине, сообщите об этом страховой компании.

Находясь на месте инцидента, не перемещайте предметы (например, отвалившиеся от машины детали).

Сфотографируйте место происшествия или снимите его на видео.

Не покидайте место аварии. От этого зависит не только степень суровости наказания, но и человеческие жизни.

Порядок оформления дорожно-транспортного происшествия

Протокол, который сотрудники ГИБДД составляют на месте аварии, должен содержать достоверные сведения. В него вносится информация о техническом состоянии автомобилей, причине повреждения транспортных средств, а также контакты участников и очевидцев ДТП.

В протоколе также должны быть отражены факторы, влияющие на степень виновности кого-либо из участников аварии:

состояние дороги;

погодные условия;

техническое состояние автомобиля.

Схема аварии должна содержать информацию о состоянии дороги, разметке и светофорах.

Если вы не согласны с информацией, внесенной с протокол сотрудниками ГИБДД, не отказывайтесь его подписывать. Вместо этого нужно внести в этот документ собственные комментарии, пояснив, как все было на самом деле.

Во время оформления ДТП водителям рекомендуется сразу же проверять подлинность полисов ОСАГО, принадлежащих другим участникам аварии. В случае, если эти документы поддельные, в страховых выплатах будет отказано и придется обращаться в суд. Узнать, настоящий ли полис, можно на сайте Российского союза автостраховщиков.

Европротокол

В некоторых случаях разрешается оформить ДТП без вызова ГИБДД. Такая упрощенная схема оформления документов, необходимая для получения выплат по ОСАГО, называется европротокол.

Европротокол можно составлять при соблюдении следующих условий:

в ДТП участвуют не более двух транспортных средств;

в результате аварии нет пострадавших;

у участников ДТП нет разногласий друг с другом.

Стоит иметь в виду, что максимальные выплаты по европротоколу в 2022 году составляют 400 тысяч рублей, пишет "Тинькофф Журнал".

Чтобы составить европротокол, нужно заполнить бланк извещения о ДТП, который рекомендуется всегда возить с собой машине. Его можно скачать на сайте Российского союза автостраховщиков или взять в страховой компании.

В бланк вписывается место, дата, время и обстоятельства ДТП; имена свидетелей; транспортные средства, которые стали участниками инцидента; перечисляются повреждения, нанесенные автомобилям. На этом же бланке составляется схема аварии. Оба водителя должны поставить на извещении свои подписи. Заполненный документ нужно передать в страховую компанию, у которой был куплен полис ОСАГО.

В 2022 году существует возможность оформить извещение через приложения — «Помощник ОСАГО» и «ДТП Европротокол». Эти сервисы работают на всей территории России. Для того, что заполнить европротокол через приложение "Помощник ОСАГО", оба водителя должны быть авторизованными пользователями сайта "Госуслуги". Вход в сервис осуществляется через этот портал.