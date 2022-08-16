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2 часа назад

Что делать при ДТП: оформление и нюансы

Мария Иванова

Существует алгоритм действий для автомобилистов, которые попали в аварию. Рассказываем, что и в каком порядке должен сделать каждый водитель, оказавшийся в этой неприятной ситуации. Есть два варианта действий. Первый — оформление ДТП могут осуществить прибывшие на место сотрудники ГИБДД. Другой вариант — составить так называемый европротокол, позволяющий оформить ДТП без вызова ГИБДД.

Что делать при ДТП: оформление и нюансы
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Что делать в случае аварии

Видео дня

Если вы попали в ДТП, действуйте следующим образом:

  • Остановите автомобиль и проверьте целостность бензобака.
  • Включите аварийную сигнализацию.
  • Выставьте знак аварийной остановки на расстоянии 15 метров от автомобиля в пределах населенного пункта и в 30 метрах вне городской черты.
  • Проверьте, есть ли пострадавшие в результате ДТП. При необходимости вызовите скорую помощь. В случае, если медики не могут добраться до места происшествия, правила дорожного движения разрешают водителю самому доставить людей, получивших травмы, в медицинское учреждение, пишет pravoved.
  • Далее нужно вызвать сотрудников ГИБДД и сообщить об аварии в страховую компанию.
  • Ожидайте полицейских.

ДТП без пострадавших

Если в результате аварии никто не пострадал, прибывшие на место полицейские заполняют следующие документы:

  • справка о ДТП;
  • схема аварии;
  • протокол об административном правонарушении (его копии должны быть у участников ДТП).

Кроме того, полицейские должны зафиксировать показания, которые дадут свидетели ДТП и его участники.

ДТП с пострадавшими

При наличии пострадавших в результате аварии сотрудники ГИБДД составляют следующие бумаги:

  • справка о ДТП;
  • схема аварии;
  • протокол осмотра транспортного средства;
  • приложение к протоколу (сведения о пострадавших и очевидцах);
  • акт медосвидетельствования на состояние опьянения у участников ДТП.

Советы для виновника ДТП

Существуют также рекомендации для виновника ДТП. Вот некоторые из них:

  • Если вы точно уверены, что авария произошла по вашей вине, сообщите об этом страховой компании.
  • Находясь на месте инцидента, не перемещайте предметы (например, отвалившиеся от машины детали).
  • Сфотографируйте место происшествия или снимите его на видео.
  • Не покидайте место аварии. От этого зависит не только степень суровости наказания, но и человеческие жизни.

Порядок оформления дорожно-транспортного происшествия

Протокол, который сотрудники ГИБДД составляют на месте аварии, должен содержать достоверные сведения. В него вносится информация о техническом состоянии автомобилей, причине повреждения транспортных средств, а также контакты участников и очевидцев ДТП.

В протоколе также должны быть отражены факторы, влияющие на степень виновности кого-либо из участников аварии:

  • состояние дороги;
  • погодные условия;
  • техническое состояние автомобиля.

Схема аварии должна содержать информацию о состоянии дороги, разметке и светофорах.

Если вы не согласны с информацией, внесенной с протокол сотрудниками ГИБДД, не отказывайтесь его подписывать. Вместо этого нужно внести в этот документ собственные комментарии, пояснив, как все было на самом деле.

Во время оформления ДТП водителям рекомендуется сразу же проверять подлинность полисов ОСАГО, принадлежащих другим участникам аварии. В случае, если эти документы поддельные, в страховых выплатах будет отказано и придется обращаться в суд. Узнать, настоящий ли полис, можно на сайте Российского союза автостраховщиков.

Европротокол

В некоторых случаях разрешается оформить ДТП без вызова ГИБДД. Такая упрощенная схема оформления документов, необходимая для получения выплат по ОСАГО, называется европротокол.

Европротокол можно составлять при соблюдении следующих условий:

  • в ДТП участвуют не более двух транспортных средств;
  • в результате аварии нет пострадавших;
  • у участников ДТП нет разногласий друг с другом.

Стоит иметь в виду, что максимальные выплаты по европротоколу в 2022 году составляют 400 тысяч рублей, пишет "Тинькофф Журнал".

Чтобы составить европротокол, нужно заполнить бланк извещения о ДТП, который рекомендуется всегда возить с собой машине. Его можно скачать на сайте Российского союза автостраховщиков или взять в страховой компании.

В бланк вписывается место, дата, время и обстоятельства ДТП; имена свидетелей; транспортные средства, которые стали участниками инцидента; перечисляются повреждения, нанесенные автомобилям. На этом же бланке составляется схема аварии. Оба водителя должны поставить на извещении свои подписи. Заполненный документ нужно передать в страховую компанию, у которой был куплен полис ОСАГО.

В 2022 году существует возможность оформить извещение через приложения — «Помощник ОСАГО» и «ДТП Европротокол». Эти сервисы работают на всей территории России. Для того, что заполнить европротокол через приложение "Помощник ОСАГО", оба водителя должны быть авторизованными пользователями сайта "Госуслуги". Вход в сервис осуществляется через этот портал.

По данным e-osago.ru, для оформления европротокола в сервисе «ДТП Европротокол» необходимо, чтобы на "Госуслугах" был авторизован хотя бы один из участников ДТП.

Автоэксперт,ГИБДД,
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