Что делать при ДТП: оформление и нюансы

Существует алгоритм действий для автомобилистов, которые попали в аварию. Рассказываем, что и в каком порядке должен сделать каждый водитель, оказавшийся в этой неприятной ситуации. Есть два варианта действий. Первый — оформление ДТП могут осуществить прибывшие на место сотрудники ГИБДД. Другой вариант — составить так называемый европротокол, позволяющий оформить ДТП без вызова ГИБДД.
Если вы попали в ДТП, действуйте следующим образом:
Если в результате аварии никто не пострадал, прибывшие на место полицейские заполняют следующие документы:
Кроме того, полицейские должны зафиксировать показания, которые дадут свидетели ДТП и его участники.
При наличии пострадавших в результате аварии сотрудники ГИБДД составляют следующие бумаги:
Существуют также рекомендации для виновника ДТП. Вот некоторые из них:
Протокол, который сотрудники ГИБДД составляют на месте аварии, должен содержать достоверные сведения. В него вносится информация о техническом состоянии автомобилей, причине повреждения транспортных средств, а также контакты участников и очевидцев ДТП.
В протоколе также должны быть отражены факторы, влияющие на степень виновности кого-либо из участников аварии:
Схема аварии должна содержать информацию о состоянии дороги, разметке и светофорах.
Если вы не согласны с информацией, внесенной с протокол сотрудниками ГИБДД, не отказывайтесь его подписывать. Вместо этого нужно внести в этот документ собственные комментарии, пояснив, как все было на самом деле.
Во время оформления ДТП водителям рекомендуется сразу же проверять подлинность полисов ОСАГО, принадлежащих другим участникам аварии. В случае, если эти документы поддельные, в страховых выплатах будет отказано и придется обращаться в суд. Узнать, настоящий ли полис, можно на сайте Российского союза автостраховщиков.
В некоторых случаях разрешается оформить ДТП без вызова ГИБДД. Такая упрощенная схема оформления документов, необходимая для получения выплат по ОСАГО, называется европротокол.
Европротокол можно составлять при соблюдении следующих условий:
Стоит иметь в виду, что максимальные выплаты по европротоколу в 2022 году составляют 400 тысяч рублей, пишет "Тинькофф Журнал".
Чтобы составить европротокол, нужно заполнить бланк извещения о ДТП, который рекомендуется всегда возить с собой машине. Его можно скачать на сайте Российского союза автостраховщиков или взять в страховой компании.
В бланк вписывается место, дата, время и обстоятельства ДТП; имена свидетелей; транспортные средства, которые стали участниками инцидента; перечисляются повреждения, нанесенные автомобилям. На этом же бланке составляется схема аварии. Оба водителя должны поставить на извещении свои подписи. Заполненный документ нужно передать в страховую компанию, у которой был куплен полис ОСАГО.
В 2022 году существует возможность оформить извещение через приложения — «Помощник ОСАГО» и «ДТП Европротокол». Эти сервисы работают на всей территории России. Для того, что заполнить европротокол через приложение "Помощник ОСАГО", оба водителя должны быть авторизованными пользователями сайта "Госуслуги". Вход в сервис осуществляется через этот портал.
По данным e-osago.ru, для оформления европротокола в сервисе «ДТП Европротокол» необходимо, чтобы на "Госуслугах" был авторизован хотя бы один из участников ДТП.