Как правильно ухаживать за стёклами автомобиля

Для каждого автомобилиста крайне важным является вопрос правильного ухода за машиной. Надлежащее обслуживание ветрового, заднего и боковых стёкол обеспечивает хорошую видимость, уменьшая опасность потенциально возможного ДТП из-за плохого обзора в автомобиле.

Неправильная эксплуатация стёкол транспортного средства приводит к самым негативным последствиям, тогда как своевременное обслуживание названых элементов обеспечит комфортную езду и безопасность.

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Следует учитывать разное время года, так как обслуживание стёкол летом и зимой различается.

В период июнь-август можно не тратить деньги на дорогостоящие омыватели. Это станет необходимым, когда температура воздуха начнёт снижаться. В таком случае обычное средство в бачке необходимо заменить на жидкость, которая противостоит замерзанию. В тоже время зимой не рекомендуется использовать скребки и другие приспособления, так как они могут поцарапать поверхность стекла.

Необходимо прогреть машину, а затем воспользоваться резиновой щёточкой для чистки стекла. В том случае, если на «дворниках» имеется наледь, не следует сразу включать их, так как им необходимо немного отмёрзнуть. В противоположность этому, в тёплое время года под «дворники» могут попадать грязь и мелкий мусор, которые также способны испортить лобовое стекло путём нанесения царапин.

Перед каждой поездкой, особенно дальней, необходимо проверять состояние «дворников».

Особого внимания требует ветровое стекло. Резиновые щёточки стеклоочистителя должны быть новыми. Как только появляется характерный скрип в ходе работы «дворников» – их необходимо заменить.

Следует помнить, что стеклоочистители без жидкости способны нанести царапины лобовому стеклу, или заднему (в том случае, если 5-дверный универсал имеет «дворник» на заднем стекле). Особого ухода требуют тонированные стёкла, так как речь идёт о специальной плёнке, прикреплённой к поверхности стёкол. Нельзя протирать такие покрытия спиртсодержащими жидкостями.