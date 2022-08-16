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3 часа назад

Чем отличается от российского Toyota LC Prado по параллельному импорту из Казахстана

Российская Газета

Канал "Клубный сервис" разобрал Toyota Land Cruiser Prado, привезённый по параллельному импорту из Казахстана. Разница в цене между этим авто и внедорожником, которые предлагают дилеры, составляет три миллиона рублей.

Чем казахстанский Toyota LC Prado отличается от российского
Фото: youtube.comyoutube.com

Ранее "Клубный сервис" разбирал Mitsubishi Pajero Sport, привезённый из ОАЭ. Этот кроссовер в силу спецификации рынка не имел обогрева задней части салона. У казахстанского LC Prado такой проблемы нет. Самым больным местом модели Toyota является шумо- и виброизоляция: в отличие от российского "Прадо" у LC Prado из Казахстана нет виброизола ни на арках, ни на полу, ни в дверях. Также автомобиль не имеет какой-либо антикоррозийной обработки.

По большому счёту, делает вывод ведущий Илья Свиридов, все имеющиеся отличия казахстанского Toyota Land Cruiser Prado от российского могут быть списаны на различия в комплектациях.

Согласно официальному сайту Toyota в России, рекомендованная розничная цена на LC Prado составляет 3 951 000 - 6 655 000 рублей.

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