Чем казахстанский Toyota LC Prado отличается от российского

Канал "Клубный сервис" разобрал Toyota Land Cruiser Prado, привезённый по параллельному импорту из Казахстана. Разница в цене между этим авто и внедорожником, которые предлагают дилеры, составляет три миллиона рублей.
Ранее "Клубный сервис" разбирал Mitsubishi Pajero Sport, привезённый из ОАЭ. Этот кроссовер в силу спецификации рынка не имел обогрева задней части салона. У казахстанского LC Prado такой проблемы нет. Самым больным местом модели Toyota является шумо- и виброизоляция: в отличие от российского "Прадо" у LC Prado из Казахстана нет виброизола ни на арках, ни на полу, ни в дверях. Также автомобиль не имеет какой-либо антикоррозийной обработки.
По большому счёту, делает вывод ведущий Илья Свиридов, все имеющиеся отличия казахстанского Toyota Land Cruiser Prado от российского могут быть списаны на различия в комплектациях.
Согласно официальному сайту Toyota в России, рекомендованная розничная цена на LC Prado составляет 3 951 000 - 6 655 000 рублей.