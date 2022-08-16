Можно ли остановить машину на автобусной остановке?

Останавливаться в кармане для общественного транспорта можно, но не во всех случаях. Есть определенные ситуации, в которых автомобилист не получит штраф за нахождение на остановке.

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Добросовестные автомобилисты стараются придерживаться Правил дорожного движения, установленных законом. Как известно, на дорогах общего пользования работают камеры, которые могут фиксировать несколько десятков видов нарушений. На этом фоне стоит лишний раз вспомнить актуальные требования по остановке и парковке транспортных средств в разных местах.

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Действующими Правилами дорожного движения запрещается останавливаться или парковаться на автобусных остановках и на расстоянии ближе 15 метров от них. Данный запрет распространяется на частные автомобили. Требование указывается в пункте 12.4 ПДД РФ. Не все автомобилисты знают, чем стоянка отличается от остановки.

Остановка транспортного средства имеет продолжительность до 5 минут. Во всех остальных случаях речь идет о стоянке.

Но у требования из пункта 12.4 ПДД РФ есть свои исключения. Так, в пределах остановки водитель транспортного средства имеет право приостановить движение, если это требуется для посадки/высадки людей. Перед выполнением маневра стоит лишний раз убедиться в его безопасности. Еще одно требование - автомобиль не должен препятствовать передвижению общественного транспорта.

Есть и другие ситуации, в которых разрешается останавливаться в зоне автобусного кармана. К примеру, если требуется уступить дорогу машине скорой помощи или пожарным. Кроме того, автомобилист может совершить остановку, если ухудшится состояние его здоровья. Если транспортное средство выйдет из строя, водитель может свернуть в карман и остановиться, так как дальнейшее его передвижение представляет опасность.

Если есть необходимость совершить остановку на месте для общественного транспорта, не рекомендуется вставать в самом начале кармана. В противном случае, водитель автобуса будет вынужден объезжать машину. Кроме того, стоит заранее сказать пассажиру, чтобы он готовился к высадке. Это позволит сократить время остановки. При появлении общественного транспорта, автомобилист обязан уступить дорогу.