Главные причины автомобильных аварий

Московская Госавтоинспекция в апреле опубликовала статистику по причинам аварий, совершенных неопытными водителями с начала 2022 года. Наиболее частыми нарушениями, из-за которых происходили такие ДТП, стали несоблюдение очередности проезда, несоответствие скорости условиям движения, несоблюдение дистанции, нарушение правил проезда пешеходного перехода и неправильное перестроение. Многие из этих нарушений являются также самыми распространенными причинами, из-за которых случаются аварии в целом — с участием водителей, имеющих как небольшой, так и серьезный стаж.

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Главные причины аварий на дорогах

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Осознанное несоблюдение ПДД

Это самая распространенная причина, по которой случаются аварии. Находясь за рулем, некоторые водители не придают значения требованиям дорожных знаков, сигналам светофора, выезжают на проезжую часть тогда, когда это запрещено. Они просто считают, что из-за их нарушений ничего страшного не произойдет.

Несоблюдение дистанции

Несоблюдение дистанции может привести к самым серьезным ДТП. Если не остается пространства для экстренного торможения, машина может врезаться в другой автомобиль. Водитель, который не пытается ехать на достаточном расстоянии от другого транспортного средства, подвергает опасности себя и других людей.

Пьяная езда

Еще одна распространенная причина, по которой случаются аварии — пьянство за рулем. Когда человек садится в машину в нетрезвом состоянии и выезжает на проезжую часть, он руководствуется принципом "авось пронесет". К сожалению, так получается далеко не всегда. Не стоит также забывать, что пьянство за рулем, помимо гибели людей, может привести и к лишению прав.

Выезд на встречную полосу

Выезд на встречную полосу может повлечь за собой лобовое столкновение, а такие аварии часто приводят к гибели людей или серьезным травмам.

Превышение скорости

Еще одна популярная причина ДТП — превышение скорости. Лихачи часто оправдываются тем, что дорога была пуста, и они ни в кого не могли врезаться. Однако, двигаясь на огромной скорости, водитель не способен быстро оценивать ситуацию на дороге. Он рискует не заметить какую-нибудь выбоину. К печальным последствиям могут привести также внезапная поломка машины или, например, пробитая покрышка.

Нарушение правил обгона

Среди самых распространенных причин ДТП — нарушение правил обгона. Интересно, что его чаще допускают водители со стажем. Аварии случаются из-за того, что они переоценили свои возможности. Особенно опасно это нарушение правил дорожного движения на трассе, по которой едут тяжелые фуры.

Невнимательность на дороге