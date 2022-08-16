О плюсах и минусах онлайн обучения вождению

В век быстрого интернета и скоростных технологий, многие мечтают осваивать новые навыки в удаленном формате. В современных условиях дистанционно можно обучаться даже вождению. В Сети в данной сфере представлено большое количество предложений, но насколько эффективно такое обучение?

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Дистанционное обучение вождению может быть представлено на любой площадке в Сети. Основную часть занимает теория. Информация собирается в соответствии с действующей программой: теория, иллюстрации, видеоматериалы. Как только человек проходит блок теории и успешно сдает контрольное тестирование, он допускается к общему экзамену в ГИБДД. Обучение в режиме онлайн отличается тем, что не требует прохождение практического курса.

В дистанционном обучении вождению есть свои преимущества и недостатки. Главный плюс заключается в том, что человек может просматривать нужную информацию в любое время. Кроме того, все лекции и вопросы для билетов на экзамене представлены в онлайн-формате. Ученик может самостоятельно выбирать время для прохождения обучения.

Еще одно преимущество - наличие личного кабинета, через который преподаватель оценивает успехи ученика. Кроме того, в кабинете ученик может получать ответы на интересующие его вопросы. Экономия времени - еще один несомненный плюс. Не приходится тратить его на то, чтобы добраться до автошколы и обратно. Кроме того, стоимость занятий в онлайн-формате гораздо ниже.

Однако недостатки у такого процесса тоже есть. Так, будущий автомобилист не может проверить полученные знания на практике. Инструктор при реальном вождении может обратить внимание на ошибки и исправить их - в онлайн-формате такая возможность не предусматривается. Добиться хороших результатов в автошколе и максимально подготовиться к экзамену можно только при помощи сотрудника автошколы.