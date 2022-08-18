Юрист раскрыл секреты оформления ДТП

Если оформлять ДТП по бумажному европротолу, можно легко остаться без страховых выплат, поскольку не разбирающиеся в этом вопросе водители легко могут сделать ошибку в документе. Об этом в интервью автоблогеру Дмитрию Машкову заявил тульский юрист по имени Сергей (его фамилия не называется).

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"Если вы ошибетесь в европротоколе — приедете вы потом в свою страховую компанию, а там скажут: "Ой, у вас тут росписи второго водителя в третьем абзаце нету. До свидания". А он был из Твери. И вот вы едете в Тверь его искать. Абсолютно жизненная ситуация. Ничего получить от страховой компании вы, скорее всего, уже не сможете", — пояснил юрист.

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По его словам, страховые компании всегда относятся к европротоколу с подозрением, особенно, если потерпевший запросил максимальную сумму возмещения ущерба — 100 тысяч рублей. (Столько составляет лимит выплат при оформлении бумажных документов без участия гаишников).

Для виновников ДТП бумажный европротокол тоже не имеет смысла, так как с них в любом случае могут взыскать больше 100 тысяч рублей, отметил Сергей.

"Если потерпевший пошел в страховую компанию, получил свои 100 тысяч по европротоколу — ничто не мешает ему потом хоть миллион рублей ущерба предъявить вам лично. Поэтому смысла оформления особо нет", — сказал эксперт.

Юрист назвал наилучшим способом оформления ДТП электронный европротокол. Лимит выплат в этом случае составляет 400 тысяч рублей. Приложения для заполнения европротокола позволяют делать и сохранять фотографии, и также зафиксировать ДТП с помощью систем GPS и ГЛОНАСС, подчеркнул он.

"Если бы все ДТП оформлялись в России по электронному европротоколу, было бы замечательно. Однако у меня из примерно 100 случаев за год был один случай оформления по электронному европротоколу", — сказал специалист.

В случае, если электронный европротокол оформить не получается (например, хотя бы у одного из участников аварии нет соответствующего приложения), юрист рекомендует вызывать сотрудников ГИБДД.

"Но там [в ГИБДД] вы можете услышать очень интересную тираду: "У вас пострадавших нет? Все живы-здоровы? Зачем вам гаишники? Оформляйте по европротоколу". Но вас не интересует занятость сотрудников ГИБДД. Вас интересует, чтобы все правильно оформлено было. Да, придется подождать. Да, придется потом поехать. Да, придется в очереди в ГИБДД посидеть. Но вы потом сэкономите в 10 раз больше времени, когда у вас не будет проблем со страховой выплатой", — добавил Сергей.

Оформление ДТП возможно как с участием сотрудников ГИБДД, так и без них. Последний способ заполнения документов называется европротокол. Он допустим при соблюдении ряда условий. В частности, в ДТП должны участвовать не более двух автомобилей, и в результате аварии не должно быть пострадавших.