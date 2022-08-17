Технологии, которые не прижились в автомобильной промышленности

Современные автомобили оснащены технологиями, о которых еще несколько десятилетий назад можно было только мечтать. За все время существования транспортных средств было выпущено большое количество систем и опций, которые так и не прижились в индустрии.

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Газотурбинные моторы входят в список ненужных опций. Впервые их применили в автомобилях марки Chrysler в 1950 годах. В общей сложности было построено и протестировано 77 машин. Испытания показали, что такая технология не имеет никакой пользы в автопроме. Главным недостатком стал большой расход топлива.

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Еще одна ненужная технология - двери типа “крыло чайки”. Такая конструкция была использована в автомобиле Mercedes-Benz 300SL 1955 года. С тех пор многие компании пытались использовать аналогичную разработку, но пользоваться спросом она так и не стала.

Электромагнитная подвеска задумывалась в качестве идеальной конструкции. В 1970 годах над ней работал Амар Роуз. Он создал схему, которая была способна поглощать все удары. Но такая технология увеличивала итоговую стоимость транспорта.

Реверсивный тормоз - технология, которую использовали американские производители. Она предполагала создание тормозного момента путем изменения направления тяги. Испытания показали, что такая технология представляет опасность для автомобилей.

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Компактные электрокары для города тоже не получили спроса на рынке. В 1980 годах в Британии обратили внимание на загрязнение окружающей среды выхлопными газами от автомобилей. Тогда нашлось решение проблемы - перевести всех граждан на компактные машины. Электрокар Sinclair C5, который должен был решить данную проблему, так и не прижился на рынке.

Паровые моторы - еще одна разработка, которая осталась в прошлом. Такие установки оказались слишком тяжелыми. Кроме того, у них был слишком низкий КПД.

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Модульные автомобили начали выходить на рынок в 1980 годах. Такая техника должна была быть универсальной, но серийное производство не сумела наладить ни одна компания. Небьющиеся стекла, как ни странно, тоже не прижились в автопроме. Такая разработка принадлежала Престону Такеру, который показал проект на примере Tucker 48. Однако разорение фирмы стало причиной закрытия новой идеи.

Летающие машины тоже стали пережитком прошлого. Для такого транспорта требуется специальная полоса для взлета/посадки, как в авиации. Кроме того, стоимость техники слишком высока.

Роторный мотор отличался большим количеством проблем, из-за которых не пошел в серийное производство в автопроме. Такие двигатели имели повышенный расход масла и высокий уровень выбросов.